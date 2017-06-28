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Второй «Перекресток» откроется в 14 микрорайоне 28.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин «Перекресток» откроется в конце августа в корпусе 1471Б — там, где работал универсам «Круассан». «Перекресток» будет работать с 8:00 до 23:00.

Об этом Zelenograd.ru сообщили в компании X5 Retail Group, управляющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Новый «Перекресток» будет седьмым супермаркетом сети в Зеленограде и вторым в 14 микрорайоне.

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