Сетевой магазин «Перекресток» откроется в конце августа в корпусе 1471Б — там, где работал универсам «Круассан». «Перекресток» будет работать с 8:00 до 23:00.

Об этом Zelenograd.ru сообщили в компании X5 Retail Group, управляющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Новый «Перекресток» будет седьмым супермаркетом сети в Зеленограде и вторым в 14 микрорайоне.