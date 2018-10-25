Пятидесятилетнего мужчину обнаружили в собственной квартире в корпусе 531 спустя несколько суток после его смерти.

Судя по обстановке: кусты конопли, книги по ее выращиванию, — умерший занимался культивированием наркосодержащего растения. Мужчина минимум трое суток не выходил на связь с человеком, с которым обещал встретиться, прежде чем 11 октября его нашли умершим, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

По информации агентства «Москва», в день обнаружения трупа полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Позднее, по причине смерти коноплевода, дело было закрыто, но возбуждено новое — по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») в отношении неустановленного лица, который сбыл скончавшемуся 5 граммов каннабиса. Что, вероятно, означает, розыск продавца семян конопли погибшему.

Предварительная причина смерти «коноплевода» — передозировка наркотиками.