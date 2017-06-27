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Мужчину сбили на Ленинградском шоссе у «Штыков» 27.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль «Мазда» сбил пешехода вне «зебры» недалеко от мемориала «Штыки» на въезде в Зеленоград с Ленинградского шоссе.

Авария произошла около десяти утра во вторник, 27 июня, на въезде в Зеленоград с Ленинградского шоссе по направлению в область, сообщили Zelenograd.ru в полиции. Мужчина получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу на реанимобиле.

Очевидец рассказал, что пострадавший, предположительно, водитель самосвала. Он, по одной из версий, вышел подкачать колесо у своего КамАЗа, тогда и попал под машину. Полиция проверяет информацию.

Мария Лисенок / vk.com/zelaoauto
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