Автомобиль «Мазда» сбил пешехода вне «зебры» недалеко от мемориала «Штыки» на въезде в Зеленоград с Ленинградского шоссе.

Авария произошла около десяти утра во вторник, 27 июня, на въезде в Зеленоград с Ленинградского шоссе по направлению в область, сообщили Zelenograd.ru в полиции. Мужчина получил серьёзные травмы, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу на реанимобиле.

Очевидец рассказал, что пострадавший, предположительно, водитель самосвала. Он, по одной из версий, вышел подкачать колесо у своего КамАЗа, тогда и попал под машину. Полиция проверяет информацию.