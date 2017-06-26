Находка — 82-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает префектура. Советский или немецкий — неизвестно. Сотрудники «Жилищника района Старое Крюково», обнаружившие мину ранним утром 26 июня, позвонили в МЧС, где, в свою очередь, связались с военкоматом. Приехала группа по разминированию Министерства обороны, минеры перенесли снаряд в специальное укрытие, чтобы потом вывезти его на полигон и уничтожить. Несмотря на то, что в снаряде не было взрывателя, «мина была не пустой», уточнили в военкомате. Вероятно, в ней оставалось взрывчатое вещество.

В ожидании минеров возле корпуса 834б дежурили сотрудники МЧС, «скорой помощи» и полиция.











