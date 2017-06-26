Минометный снаряд лежал в земле рядом с корпусом 834б, его нашли во время работ по благоустройству. Боеприпас был без взрывателя, но не пустой. На месте побывали сотрудники Минобороны.
Находка — 82-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает префектура. Советский или немецкий — неизвестно. Сотрудники «Жилищника района Старое Крюково», обнаружившие мину ранним утром 26 июня, позвонили в МЧС, где, в свою очередь, связались с военкоматом. Приехала группа по разминированию Министерства обороны, минеры перенесли снаряд в специальное укрытие, чтобы потом вывезти его на полигон и уничтожить. Несмотря на то, что в снаряде не было взрывателя, «мина была не пустой», уточнили в военкомате. Вероятно, в ней оставалось взрывчатое вещество.
В ожидании минеров возле корпуса 834б дежурили сотрудники МЧС, «скорой помощи» и полиция.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.