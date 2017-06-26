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Мину времен Великой Отечественной войны нашли в 8 микрорайоне 26.06.2017 ZELENOGRAD.RU


Минометный снаряд лежал в земле рядом с корпусом 834б, его нашли во время работ по благоустройству. Боеприпас был без взрывателя, но не пустой. На месте побывали сотрудники Минобороны.

фото: zelao.mos.ru

Находка — 82-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает префектура. Советский или немецкий — неизвестно. Сотрудники «Жилищника района Старое Крюково», обнаружившие мину ранним утром 26 июня, позвонили в МЧС, где, в свою очередь, связались с военкоматом. Приехала группа по разминированию Министерства обороны, минеры перенесли снаряд в специальное укрытие, чтобы потом вывезти его на полигон и уничтожить. Несмотря на то, что в снаряде не было взрывателя, «мина была не пустой», уточнили в военкомате. Вероятно, в ней оставалось взрывчатое вещество.

В ожидании минеров возле корпуса 834б дежурили сотрудники МЧС, «скорой помощи» и полиция.




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