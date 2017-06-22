1 комментарий
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Мотоциклист сбил беременную девушку и скрылся. Разыскиваются очевидцы 22.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Серьёзные травмы получила 23-летняя зеленоградка в лесопарке 11-го микрорайона после наезда на неё мотоцикла.

Между тремя и четырьмя часами дня в среду, 21 июня, девушка шла по тропе в сторону Чудинова пруда. В районе корпуса 1129 услышала сзади характерный звук приближающегося мотоцикла или, возможно, скутера. Обернувшись, увидела транспортное средство на отдалении и продолжила путь. А через минуту почувствовала удар в спину и на время потеряла сознание, рассказал Zelenograd.ru муж пострадавшей.

В таком состоянии её и нашла случайная прохожая, которая, к сожалению, не видела, как произошёл инцидент. Водитель к тому моменту уже скрылся с места происшествия. Девушку доставили в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и множественные ушибы. Подозрение на сотрясение мозга, к счастью, не подтвердилось. Муж уточнил также, что супруга находится на первых месяцах беременности.

Мужчина просит откликнуться всех, кто мог стать очевидцем происшествия или что-то знает о скрывшемся водителе, по телефону: 8(977)715-14-45. Полиция также ищет виновника ДТП.

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Обсуждение
Алексей Караев
2 часа назад
В лесу между берёзовой аллеей и миэтом по лесным дорожкам то же ездят какие то педики на мопедах, но к сожалению ДПС их никогда не поймает, а если поймаю их я, то это будет как минимум административка, а то и уголовка в мою сторону, ибо с чего я вершу суд и применяю силу не имея на это права.
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