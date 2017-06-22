20 июня начала работу приемная комиссия Национального исследовательского университета «МИЭТ». Документы у поступающих на бюджетный бакалавриат там будут принимать до 26 июля (до 7 июля на направление «Дизайн»). На старте абитуриентской кампании зеленоградский вуз рассказывает, как оценить свои шансы на поступление — по сравнению с прошлым годом в МИЭТе увеличилось количество бюджетных мест: их стало 713, на 25 больше.
Возобновлён бюджетный набор на «Менеджмент» и «Лингвистику» (как на бакалавриат, так и в магистратуру). Бюджетные места в магистратуре впервые есть у факультета «Дизайн». Нет набора на вечерний факультет МИЭТа, отменены дополнительные баллы за «золотой значок» ГТО и квоты для крымчан.
Эти и другие новости вступительной кампании озвучивали на большом дне открытых дверей МИЭТа, который состоялся 2 апреля. Также вся информация о приёмной кампании публикуется на сайте www.abiturient.ru и в группе для абитуриентов Вконтакте.
Приёмная комиссия МИЭТа ждёт абитуриентов с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, по субботам с 10:00 до 14:00, воскресенье — выходной. Контакты: 8(499)734-0242, abit@miee.ru, 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1. Ответственный секретарь приемной комиссии — Александр Геннадьевич Балашов.
При поступлении требуется заполнить анкету-заявление и принести оригиналы или ксерокопии двух документов — удостоверения личности (паспорт) и документа об образовании (аттестат о среднем образовании, диплом колледжа или вуза). Льготники, победители/призеры олимпиад, абитуриенты с индивидуальными достижениями должны предоставить подтверждающие документы (справки, дипломы). Желательно также сдать в приёмную комиссию медицинскую справку и четыре фотографии 3*4.
В дни приема документов для всех желающих будут организованы экскурсии по кафедрам и лабораториям университета, сообщает МИЭТ.
Время окончания приёма документов поступающих на бакалавриат, согласно «Правилам приёма в МИЭТ«: 7 июля — при поступлении на направление подготовки «Дизайн»; 10 июля — при поступлении в МИЭТ по результатам вступительных испытаний самого вуза; 26 июля — при поступлении на бюджетную форму обучения только по результатам ЕГЭ; 25 августа — при поступлении на контрактную форму обучения только по результатам ЕГЭ.
- 27 июля - на официальном сайте и на информационном стенде размещаются списки поступающих. Абитуриенты могут найти в них свою фамилию и оценить шансы на поступление.
- 28 июля - последний день подачи заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании для тех, кто поступает в вуз по квотам или без вступительных испытаний. 29 июля выходит приказ об их зачислении.
- 1 августа - «первая волна», завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от поступающих на основные конкурсные места. 3 августа выходит приказ об их зачислении.
- 6 августа - «вторая волна» зачисления, завершается прием заявлений и оригиналов документов об образовании от включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. 8 августа выходит приказ об их зачислении.
- 10 августа - заканчивается прием документов у поступающих в магистратуру МИЭТа на бюджетные места.
- 25 августа - заканчивается прием документов от поступающих в МИЭТ по результатам ЕГЭ на контрактную форму обучения.
Чтобы попасть в МИЭТ, выпускники должны сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, а также по одному из профильных предметов: физика (для большинства технических направлений подготовки МИЭТа), химия (для «Техносферной безопасности»), ИКТ (для «Прикладной информатики»), обществознание (для «Менеджмента» и «Лингвистики»), английский язык (для «Лингвистики») и литература (для «Дизайна»).
Абитуриенты, окончившие в 2017 году колледжи, школы за рубежом, а также иностранные граждане и некоторые другие категории выпускников, могут поступить в МИЭТ, пройдя экзаменационные испытания прямо в вузе.
Шанс поступить в вуз имеют все, кто перешагнет установленное МИЭТом минимальное количество баллов (33-45 баллов, в зависимости от предмета). Проходные баллы становятся известны только после окончания приема, но можно сравнить свою сумму баллов ЕГЭ с проходными баллами предыдущих лет: так, в 2016 году они составили от 254 до 170 по разным направлениям.
До 10 баллов смогут добавить к своей сумме баллов ЕГЭ те, кто участвовал в олимпиадах и конференциях МИЭТа или имеет различные индивидуальные достижения. Особые льготы при поступлении получат победители всероссийских олимпиад, а также льготные категории граждан — их шансы на поступление на бюджет также весьма велики. Зеленоградцы могут увеличить свои шансы поступить на желаемое направление в рамках целевого приёма по заказу предприятий.
Те, кто не прошёл на бюджетные места, могут выбрать платное обучение на очной (дневной) форме. Традиционно популярна у зеленоградцев и очно-заочная (вечерняя) контрактная подготовка по направлению «Менеджмент», утверждают в МИЭТе.
Выпускники бакалавриата (4 года обучения) и специалитета (5 лет обучения) могут продолжить образование по программам магистратуры - число бюджетных мест в магистратуре МИЭТа также растет.
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