20 июня начала работу приемная комиссия Национального исследовательского университета «МИЭТ». Документы у поступающих на бюджетный бакалавриат там будут принимать до 26 июля (до 7 июля на направление «Дизайн»). На старте абитуриентской кампании зеленоградский вуз рассказывает, как оценить свои шансы на поступление — по сравнению с прошлым годом в МИЭТе увеличилось количество бюджетных мест: их стало 713, на 25 больше.

Возобновлён бюджетный набор на «Менеджмент» и «Лингвистику» (как на бакалавриат, так и в магистратуру). Бюджетные места в магистратуре впервые есть у факультета «Дизайн». Нет набора на вечерний факультет МИЭТа, отменены дополнительные баллы за «золотой значок» ГТО и квоты для крымчан.

Эти и другие новости вступительной кампании озвучивали на большом дне открытых дверей МИЭТа, который состоялся 2 апреля. Также вся информация о приёмной кампании публикуется на сайте www.abiturient.ru и в группе для абитуриентов Вконтакте.