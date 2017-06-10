МИЭТ объявил творческий конкурс творческих и проектных работ для поступающих в магистратуру — до 20 июня можно отправить в университет свой научно-исследовательский проект, авторов лучших работ примут в магистратуру без экзаменов. А с 20 июня в МИЭТе стартует приём документов на магистерские программы: число бюджетных мест в этом году заметно выросло.

До 20 июня на конкурс принимают научно-исследовательские проекты: семестровые работы, статьи, объекты авторского права, курсовые и прочие работы, сопроводив их небольшой справкой об авторе. Проекты и резюме просят отправлять на ait@miee.ru с пометкой «Конкурс творческих и проектных работ — 2017» (подробности и требования к оформлению). Можно предоставить работы по нескольким конкурсным направлениям МИЭТа, причем их выбор не зависит от направления подготовки участника.

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых молодых исследователей, участвовать в нём могут студенты выпускных курсов российских или зарубежных вузов или обладатели диплома о высшем образовании любого уровня (бакалавриат, специалитет и т. д. ).

Во вторник, 20 июня, начнётся приём документов в магистратуру МИЭТа. Их могут подать выпускники программ бакалавриата и специалитета российских и зарубежных вузов, желающие получить высшее образование в МИЭТе по одному из 38 направлений магистерской подготовки. Принимать документы будут до 10 августа, вступительные экзамены в магистратуру пройдут в июле и августе, приказ о зачислении издадут 23 августа. Наряду с результатами конкурса проектов будут учитываться и другие индивидуальные достижения кандидатов.

Учиться в магистратуре МИЭТа можно очно и заочно, на бюджетных местах (в этом году это 393 места - число мест на технических направлениях заметно выросло по сравнению с прошлым годом) или платно. Выделяется и квота целевого приема в магистратуру по договорам с предприятиями.

В апреле МИЭТ провёл Неделю магистратуры для всех, кого интересует обучение в ней: знакомство с разными магистерскими программами прошло в формате онлайн-трансляций выступлений руководителей программ и выпускающих кафедр с ответами на вопросы (видеозаписи опубликованы).

С нового учебного года у магистрантов МИЭТа появится возможность пройти армейскую подготовку на военной кафедре вуза, сообщает университет. Вместе с дипломом они смогут получить военный билет и воинское звание сержанта запаса. Набирают на военную кафедру юношей — магистрантов первого курса, обучение проводит Институт военной подготовки МИЭТа. Кроме учебы на военной кафедре в программе — три месяца военных сборов на базе учебных центров Минобороны.