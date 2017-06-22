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Торговый комплекс Selgros Cash&Carry начали строить в 17 микрорайоне 22.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Открыть большой торговый комплекс планируют до конца года. По размерам новый гипермаркет будет сравним с магазинами сети Metro. Будет ли он круглосуточный, решат после открытия.

Фото: жемчужина-зеленограда.рф

Торговый центр строят возле Георгиевского проспекта, напротив 16 микрорайона. По планам, стройка завершится осенью, к концу года планируется открыть ТК, рассказали Zelenograd.ru застройщики. Возможно, он будет круглосуточный, как другие Selgros Cash&Carry в Москве и Подмосковье, но это решение будет принято после открытия, по итогам продаж. Как и вопрос с бесплатными маршрутками для покупателей. В Бирюлево, Внуково, Алтуфьево и Котельниках от метро к Selgros перевозят бесплатно.

Марка Selgros существует с 1989 года, сейчас это международная сеть торговых центров в Германии, Польше, Румынии и России с широким ассортиментом продуктов и товаров — бытовой техники, строительных инструментов, посуды, одежды, товаров для дачи и отдыха, сантехники, косметики и других. Площади московских и подмосковных торговых центров «Зельгрос» — около 10 тысяч квадратных метров.

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