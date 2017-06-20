В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — серая мухоловка.
Как выглядит. Небольшая, размером с воробья, птица неброской окраски с длинными крыльями и хвостом. Оперение серое или бурое. Брюшко — светлое, со штрихами. Лапки короткие, темно-серые.
Где живет. В Зеленограде эти птицы встречаются не часто, как в лесопарковой зоне — у Малого городского пруда, в дендропарке, лесопарке между 1 и 5 микрорайонами, так и во дворах — например, в 3 микрорайоне, в сквере между лицеем №1557 и «Флейтой».
Как поет. Пение серых мухоловок можно услышать днем. Поющий самец сидит открыто в кроне или на выдающейся из кроны ветви, постоянно подергивает крыльями. Песня тихая с резкими звуками.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах, соловье, чиже, зарянке, жулане, садовой славке, пеночке-весничке и мухоловка-пеструшка. А завтра расскажем о зеленушке обыкновенной. Подписывайтесь и следите за новостями!
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