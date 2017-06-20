Как выглядит. Небольшая, размером с воробья, птица неброской окраски с длинными крыльями и хвостом. Оперение серое или бурое. Брюшко — светлое, со штрихами. Лапки короткие, темно-серые.

Где живет. В Зеленограде эти птицы встречаются не часто, как в лесопарковой зоне — у Малого городского пруда, в дендропарке, лесопарке между 1 и 5 микрорайонами, так и во дворах — например, в 3 микрорайоне, в сквере между лицеем №1557 и «Флейтой».