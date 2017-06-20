Запрещающие знаки поставят при въезде в Восточную коммунальную зону с Фирсановского шоссе. Решение принято после неоднократных жалоб жителя на транзитный проезд грузовиков по Сосновой аллее и Московскому проспекту.
Знак «Движение запрещено» с табличкой «Вид транспортного средства» поставят в проезде 4807, после разворота у автозаправки «Газпромнефть», сообщается в протоколе окружной комиссии по безопасности дорожного движения. За 50 метров до разворота установят табличку «Направление движения грузового транспорта». В документе кратко объясняется причина запрета — «обращение К. Афанасовича».
Кирилл Афанасович несколько раз писал в префектуру о транзитном проезде строительной техники, въезжающей в Зеленоград через Фирсановское шоссе и выезжающей через Московский проспект на Ленинградку в сторону области. Самосвалы с прицепами с логотипом «ТНБ» едут порожняком, в том числе по ночам, портят дороги, «лежачих полицейских» и воздух, беспокоят шумом жителей 6 и 7 микрорайонов.
Кириллу отвечали, что ГИБДД запланировало рейд, направленный на пресечение, мероприятия по усилению контроля и так далее. Житель просил принять действенные меры, чтобы грузовики не въезжали в Зеленоград. На развороте стоит информационный щит о запрете транзитного проезда, но, видимо, на него не обращают внимание — или он не имеет юридической силы.
На подготовку технического задания и установку дорожных знаков на въезде в Зеленоград с Фирсановского шоссе префектура отводит полтора месяца.
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