Возгорание произошло в рейсовом автобусе № 31, направлявшемся по Солнечной аллее в сторону Крюково. Пассажиров экстренно высадили из транспорта. Никто не пострадал.
Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, вспыхнул моторный отсек: слетел патрубок с радиатора. Дым быстро распространился по салону, но открытого пламени не было.
ЧП произошло в начале одиннадцатого утра во вторник, 20 июня, напротив корпуса 901 и магазина «Авто49». Понадобилось четыре огнетушителя, чтобы подавить возгорание. Водитель и пришедший ему на помощь доброволец справились за несколько минут до приезда пожарных.
Видео Дениса Усольцева из группы ЗелАО AUTO | Зеленоград.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.