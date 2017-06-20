Возгорание произошло в рейсовом автобусе № 31, направлявшемся по Солнечной аллее в сторону Крюково. Пассажиров экстренно высадили из транспорта. Никто не пострадал.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, вспыхнул моторный отсек: слетел патрубок с радиатора. Дым быстро распространился по салону, но открытого пламени не было.