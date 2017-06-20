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Автобус загорелся на ходу на Солнечной аллее 20.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Возгорание произошло в рейсовом автобусе № 31, направлявшемся по Солнечной аллее в сторону Крюково. Пассажиров экстренно высадили из транспорта. Никто не пострадал.

Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, вспыхнул моторный отсек: слетел патрубок с радиатора. Дым быстро распространился по салону, но открытого пламени не было.

ЧП произошло в начале одиннадцатого утра во вторник, 20 июня, напротив корпуса 901 и магазина «Авто49». Понадобилось четыре огнетушителя, чтобы подавить возгорание. Водитель и пришедший ему на помощь доброволец справились за несколько минут до приезда пожарных.

Видео Дениса Усольцева из группы ЗелАО AUTO | Зеленоград.

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