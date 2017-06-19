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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной, зеленоградец Геннадий Романович Кузнецов 19.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Участник боев за Москву, Смоленской, Курской и Днепровской битв умер на 92-м году жизни. Прощание с Геннадием Романовичем состоится 21 июня в 11:30 в ритуальном зале Центрального городского кладбища (на Восточной зоне).

Фото: Владимир Тугов

О смерти ветерана сообщает префектура. Геннадий Кузнецов родился в 1925 году в селе Станы Тумановского района Смоленской области. В 16 лет, в июне 1941 года, ушел добровольцем на фронт и был зачислен в 8-й (с декабря 1942 года — 3-й гвардейский) отдельный мотоциклетный полк 5-го механизированного корпуса. Родителей Геннадия в 1943 году немцы расстреляли за участие в партизанском движении. Прошел в составе парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Заслуженный участник войны также принимал участие в боевых действиях в Корее.

После войны служил в Порт-Артуре (Китай), затем в Венгрии. Окончил Академию бронетанковых войск, девять лет преподавал на военной кафедре Волгоградского государственного технического университета. После увольнения из армии работал в военно-проектном институте начальником редакционно-издательского отдела.

Кузнецов — кавалер ордена Победы, боевых орденов Великой Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Полковник в отставке. С 1982 года работал преподавателем военной подготовки курсантов зеленоградской автомобильной школы РОСТО. Подготовил около трех тысяч зеленоградцев, которые воевали в Афганистане и в Чечне. В 2005 году встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Геннадий Романович выпустил две автобиографические повести — «Стальная конница» и «Наземные истребители». Книги были переданы в московские и зеленоградские библиотеки.

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