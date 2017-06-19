Зеленоградские автолюбители активно обсуждают новость в сообществе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».

"Вот ещё бы оформляли протокол эти макеты — вообще цены не было", — иронизирует один из комментаторов. «…Скоро с этими „макетами“ договориться можно будет», — отвечает ему другой. Большинство же сходится на том, что скоро водители привыкнут к этим макетам и всё вернётся к прежней печальной статистике; ноу-хау бессмысленно, если не перемещать макеты с одного места на другое и если в них нет камеры видеофиксации; велика также вероятность, что очень скоро эти 3D-модели падут жертвой вандалов: лишатся «мигалок» или вовсе будут снесены.

Среди версий развития событий есть и такая: «…Как в той истории про волка: сейчас все к макетам привыкнут, а потом к макетам экипажи подъедут…»