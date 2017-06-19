Более сотни 3D-макетов авто дорожно-патрульной службы появится на обочинах подмосковных трасс до конца 2017 года. В отличие от обычных картонных муляжей, новые оснащены «мигалками». Проблесковые маячки красного и синего цвета автоматически включаются в ночное время.
На некоторых трассах уже начался монтаж объёмных моделей патрульных «машин», сообщает автоинспекция. Совместный проект подмосковной ГИБДД и регионального министерства задуман для профилактики нарушений правил дорожного движения. Соответственно, подразумевается, что нововведение поможет снизить количество ДТП и уменьшить тяжесть их последствий.
Зеленоградские автолюбители активно обсуждают новость в сообществе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».
"Вот ещё бы оформляли протокол эти макеты — вообще цены не было", — иронизирует один из комментаторов. «…Скоро с этими „макетами“ договориться можно будет», — отвечает ему другой. Большинство же сходится на том, что скоро водители привыкнут к этим макетам и всё вернётся к прежней печальной статистике; ноу-хау бессмысленно, если не перемещать макеты с одного места на другое и если в них нет камеры видеофиксации; велика также вероятность, что очень скоро эти 3D-модели падут жертвой вандалов: лишатся «мигалок» или вовсе будут снесены.
Среди версий развития событий есть и такая: «…Как в той истории про волка: сейчас все к макетам привыкнут, а потом к макетам экипажи подъедут…»
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