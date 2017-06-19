Подполковника полиции, 33-летнюю Ксению Бердникову, возглавлявшую зеленоградский отдел по вопросам миграции, задержали при попытке получить взятку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД.

Бердникову уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам, в связи с тем, что установлена её причастность к совершению противоправного деяния на предыдущем месте работы в Федеральной миграционной службе», сообщили Zelenograd.ru в полицейском главке в понедельник, 19 июня. «Кроме того, ряд руководителей, принимавших решение о её приеме на службу в органы внутренних дел, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточняет ведомство.

Также упоминается, что о противоправном деянии стало известно во время следствия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 290 УК «Получение взятки».

По информации Life, женщина попалась на взятке в 2 миллиона рублей, которую ей передали бизнесмены за незаконную постановку на учёт мигрантов.

Бердникова стала объектом внимания внутренних служб весной 2016 года. У органов появились сведения, что группа ближневосточных мигрантов нелегально получила документы на пребывание в России. В списке подозреваемых в незаконном оформлении иностранцев оказалась и Бердникова, которая раньше возглавляла отдел ФМС Северо-Восточного округа столицы.

О расследовании узнал 32-летний адвокат Фёдор Исмаилов. Он связался с подозреваемой и сообщил, что той грозит арест. Но он может всё уладить через знакомого в следственном комитете, если женщина заплатит ему 6 миллионов рублей. Иначе до органов дойдёт информация о недвижимости, купленной полицейской за время службы в миграционной службе.

Адвоката-шантажиста задержали в момент получения им взятки в канун 2017 года. Тогда Бердникову признали потерпевшей, но одновременно начали в отношении неё служебные проверки, пишет издание.