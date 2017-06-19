«Как ни парадоксально, из пишущей братии там были всего двое»

— Когда шоу запустили, возникло впечатление, что таким образом Первый канал решил продолжить в ином формате шоу «Голос». Тот же ведущий, те же интерьеры. Только экспертов не четверо…

— … А сто один. На самом деле, если что и продолжается, то это серия покупных франчайзинговых шоу, потому что оригинал — американский «The Winner Is». У американцев был всего один сезон в 2013 году, и то не на главном ТВ-канале (NBC). Шоу было признано убыточным, больше не возобновлялось, но лицензию на него купили несколько стран, в том числе Россия.

Как мне показалось, это шоу не то чтоб продолжает «Голос», оно призвано бороться с тем, что, по большому счету, новых артистов в публичном пространстве — телевидении в данном случае — нет. Это попытка найти таких артистов. Я знаю массу людей, которые телевизор практически не смотрят, но «Голос» и «Победителя» посмотрели как раз с этой целью.



— А ты смотрел западные оригиналы этих шоу?

— До «The Winner Is» я так и не дошел. Американский «The Voice», например, по сравнению с нашим «Голосом» довольно ужасен — какое-то маловменяемое жюри и предельно калькированные исполнители. В одном из сезонов были исключительно юные девушки без макияжа, с длинными распущенными волосами, которые выли какие-то очень унылые псевдофолковые песни, обязательно под собственный аккомпанемент на акустической гитаре с большим корпусом типа «дредноут».

— Как тебя пригласили на шоу «Победитель»?

— Как я люблю говорить, все произошло очень буднично и совершенно без фанфар. Я от телевидения всю жизнь находился очень далеко. Мой приятель Алексей Бигильдин, PR-агент групп Louna и «СЛОТ», разместил на Фейсбуке сообщение об этом проекте: «Кому интересно, заходите, смотрите и участвуйте». Я просто пошел по ссылке, заполнил приложенную там анкету, и всё. А потом получил вызов на кастинг.

— В чем он заключался?

— Нужна была фотогеничность — потому что фотография в полный рост предшествовала вообще всему. И потом было нечто вроде собеседования с Евгением Орловым, исполнительным продюсером этого проекта. Он попросил приглашенных рассказать о себе, все и рассказали. Потом пришло письмо с приглашением.

— Как происходили сами съемки в Останкино? Говорят, что всё это очень долго и напряженно.

— Съемочный павильон находится не в самом АСК-1 (в «Останкино»), а несколько поодаль. Поодаль — это несколько километров, но дело не в этом. Снимается все, естественно, долго, нудно, мучительно. Пока настраивают свет, экспозицию на камерах, пока то, пока се, а надо еще артиста причесать и припудрить. Плюс в первый день как-то очень плохо работали пульты для голосования. Плюс потом доснимали какие-то сюжеты. В общем, в первый день съемка затянулась чуть ли не на двенадцать часов. Потом было полегче, но меньше трех с половиной часов на одну программу ни разу не уходило.

— Ты писал у себя в Фейсбуке о том, что эксперты, с которыми ты познакомился на этом шоу, — близкие тебе по духу люди. Кто они?

— Действительно, что произвело действительно большое впечатление — так это не конкурсанты, а корпус экспертов. Это на самом деле просто какая-то гордость страны. Это как раз те люди, которые по идее должны возглавлять наш шоу-бизнес на всех уровнях.

Среди них было много джазовых и блюзовых певиц, которые попутно занимаются преподавательской работой, у всех, как правило, есть вокальные школы. Уже по одним их голосам, когда они говорили, понятно, что если они выйдут на сцену, всех «уберут». Причем, это люди с записями, у некоторых даже не по одному альбому записано. Некоторые работали в оркестрах Кролла и Лундстрема. Ну и вечная история — якобы у нас в стране это никому не интересно, не нужно, их никто не знает. Вы выпустите этих людей на сцену — и их узнают.

Плюс было много людей играющих, и это не просто инструменталисты, а люди, работающие попутно студийными саунд-продюсерами. Они кого-то записывают, создают звуковой облик артистам, всё это отлично умеют делать. И самая маленькая, наверное, категория — это пиарщики и пресс-агенты, которые работают с теми или иными артистами.

Как ни парадоксально, из музыкальных журналистов, из пишущей братии я там был один из двух вместе с шефом фирмы «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром. И музыканты, сидящие в жюри, при общении со мной даже удивлялись: как это удивительно, что, мол, в России еще осталась музыкальная журналистика, и мы можем с кем-то разговаривать.

Люди были очень интересные и из самых разных мест. Самые дальние, скажем так, точки — это Минск и Рига. Из Риги был один из ведущих саунд-продюсеров Латвии, Гинтс Станкевичс, который работает и с Раймондом Паулсом, и с Лаймой Вайкуле, и с молодым латышскими артистами, о которых мы не знаем по географическим и иным причинам.

Называть имена и фамилии экспертов фактически бессмысленно, потому что широкой публике эти имена ничего не скажут. Это как бы «профессионалы в себе», а у нас, к сожалению, такие профессионалы находятся в одном месте, широкая публика — совершенно в другом, и никто связывать их не хочет.