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Сбитый во дворе дома десятилетний велосипедист получил тяжелую травму 16.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Тяжелую травму головы получил третьеклассник после столкновения с автомобилем в 6-м микрорайоне.

«Хёндэ Солярис» под управлением 32-летней зеленоградки ехал по местному проезду вдоль корпуса 612 и наехал на десятилетнего велосипедиста, который пересекал двор слева направо по ходу автомобиля.

В результате падения мальчик получил тяжёлую травму головы. Пострадавшего ребёнка на «скорой» доставили в столичную детскую больницу. ДТП произошло в четверг, 15 июня, около 17:15, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Юного велосипедиста сбили в местном проезде между корпусами 612 и 613
Светлана Трунова / vk.com/zelaoauto
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