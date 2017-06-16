Тяжелую травму головы получил третьеклассник после столкновения с автомобилем в 6-м микрорайоне.

«Хёндэ Солярис» под управлением 32-летней зеленоградки ехал по местному проезду вдоль корпуса 612 и наехал на десятилетнего велосипедиста, который пересекал двор слева направо по ходу автомобиля.

В результате падения мальчик получил тяжёлую травму головы. Пострадавшего ребёнка на «скорой» доставили в столичную детскую больницу. ДТП произошло в четверг, 15 июня, около 17:15, сообщили Zelenograd.ru в полиции.