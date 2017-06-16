Не первую неделю перекрыт лестничный сход в подземном переходе на улице Гоголя, со стороны магазина «Билла» — здесь ремонтируют систему подогрева ступеней. Из-за дождливой погоды работы останавливали, но на следующей неделе обещают всё доделать. Затем такой же ремонт проведут в подземном переходе у МИЭТа.
Чтобы отремонтировать автоматическую систему подогрева, надо снять покрытие всей лестницы (или пандуса). Если её не ремонтировать, зимой лестницы и пандусы покроются льдом. Часть работ нельзя проводить при холодной и дождливой погоде, пояснили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост», которое эксплуатирует эстакады и тоннели. Если будет сухо и тепло, лестницу могут открыть в понедельник.
Такой же ремонт пройдет в подземных переходах на Панфиловском проспекте, а ближайший запланирован в пешеходном тоннеле на Центральном проспекте, между МИЭТом и «Ангстремом».
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.