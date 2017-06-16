Чтобы отремонтировать автоматическую систему подогрева, надо снять покрытие всей лестницы (или пандуса). Если её не ремонтировать, зимой лестницы и пандусы покроются льдом. Часть работ нельзя проводить при холодной и дождливой погоде, пояснили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост», которое эксплуатирует эстакады и тоннели. Если будет сухо и тепло, лестницу могут открыть в понедельник.

Такой же ремонт пройдет в подземных переходах на Панфиловском проспекте, а ближайший запланирован в пешеходном тоннеле на Центральном проспекте, между МИЭТом и «Ангстремом».