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Дождь задержал ремонт лестницы в переходе напротив «Иридиума» 16.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Не первую неделю перекрыт лестничный сход в подземном переходе на улице Гоголя, со стороны магазина «Билла» — здесь ремонтируют систему подогрева ступеней. Из-за дождливой погоды работы останавливали, но на следующей неделе обещают всё доделать. Затем такой же ремонт проведут в подземном переходе у МИЭТа.

В переходе чинят автоматическую систему подогрева
Фото: приемная префектуры

Чтобы отремонтировать автоматическую систему подогрева, надо снять покрытие всей лестницы (или пандуса). Если её не ремонтировать, зимой лестницы и пандусы покроются льдом. Часть работ нельзя проводить при холодной и дождливой погоде, пояснили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост», которое эксплуатирует эстакады и тоннели. Если будет сухо и тепло, лестницу могут открыть в понедельник.

Такой же ремонт пройдет в подземных переходах на Панфиловском проспекте, а ближайший запланирован в пешеходном тоннеле на Центральном проспекте, между МИЭТом и «Ангстремом».

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