Пять инструментальных исследований провел государственный «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», сообщает «Мосгосстройнадзор». Официальный застройщик 17 микрорайона — ООО «Прометей Сити», хотя разрешение на строительство первых трех корпусов выдавалось в октябре 2015 года ООО «Мортон-Столица». Генподрядчик строительства — ООО «ДЗС Групп», который строит 1, 2 и 9 корпуса.

Строителей оштрафовали на 170 тысяч рублей. Они оперативно устраняют нарушения, заверили в надзорном учреждении. Несущим стенам ничего не угрожает, прокомментировали Zelenograd.ru в строительной организации.

Корпус строится полтора года, это монолитное 17-18-этажное здание. По данным продающей жилье в новом районе группы компаний «Пик», дом передают под заселение в декабре этого года. 17 микрорайон строится возле Георгиевского проспекта, напротив 16 микрорайона Зеленограда. По проекту, здесь планируется возвести 11 жилых домов, детский сад, торговый комплекс, православный храм, спорткомплекс с бассейном, культурно-просветительский центр, лыжную базу. Детский сад начнут строить в 2018 году, школу — в 2019-м. Пока же в новом микрорайоне начали строить пятый дом (корпус 9).