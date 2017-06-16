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При строительстве дома в 17 микрорайоне эксперты нашли нарушения 16.06.2017 ZELENOGRAD.RU

После обследования в строящемся первом корпусе обнаружены нарушения нормативов армирования, толщины швов кладки наружных стен, ширины простенков и проемов межкомнатных перегородок, которые делают из ячеистого бетона. Дом собираются сдать под заселение зимой.

Строительство 1 корпуса, конец мая 2017
фото: pik.ru

Пять инструментальных исследований провел государственный «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», сообщает «Мосгосстройнадзор». Официальный застройщик 17 микрорайона — ООО «Прометей Сити», хотя разрешение на строительство первых трех корпусов выдавалось в октябре 2015 года ООО «Мортон-Столица». Генподрядчик строительства — ООО «ДЗС Групп», который строит 1, 2 и 9 корпуса.

Строителей оштрафовали на 170 тысяч рублей. Они оперативно устраняют нарушения, заверили в надзорном учреждении. Несущим стенам ничего не угрожает, прокомментировали Zelenograd.ru в строительной организации.

Корпус строится полтора года, это монолитное 17-18-этажное здание. По данным продающей жилье в новом районе группы компаний «Пик», дом передают под заселение в декабре этого года. 17 микрорайон строится возле Георгиевского проспекта, напротив 16 микрорайона Зеленограда. По проекту, здесь планируется возвести 11 жилых домов, детский сад, торговый комплекс, православный храм, спорткомплекс с бассейном, культурно-просветительский центр, лыжную базу. Детский сад начнут строить в 2018 году, школу — в 2019-м. Пока же в новом микрорайоне начали строить пятый дом (корпус 9).

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