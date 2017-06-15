Как выглядит. Меньше скворца, по размеру почти такой же как соловей (длина тела от 16 до 18 см). Самец окрашен ярче и контрастнее самки. Верхняя часть тела у самцов красноватая. Голова серая, через глаза проходит типичная для данного семейства чёрная полоска — «маска». Нижняя часть тела белая с розоватым оттенком на груди. Крылья темные.

Где живет. В Зеленограде сорокопутов можно встретить в основном в лесопарковой зоне: за 11 микрорайоном, у Никольского проезда, между 1 и 5 микрорайонами, в парке «Ровесник», у Малого городского пруда, в парке Победы, в дендропарке.