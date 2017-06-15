В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — жулан-сорокопут (или обыкновенный жулан).
Как выглядит. Меньше скворца, по размеру почти такой же как соловей (длина тела от 16 до 18 см). Самец окрашен ярче и контрастнее самки. Верхняя часть тела у самцов красноватая. Голова серая, через глаза проходит типичная для данного семейства чёрная полоска — «маска». Нижняя часть тела белая с розоватым оттенком на груди. Крылья темные.
Где живет. В Зеленограде сорокопутов можно встретить в основном в лесопарковой зоне: за 11 микрорайоном, у Никольского проезда, между 1 и 5 микрорайонами, в парке «Ровесник», у Малого городского пруда, в парке Победы, в дендропарке.
Как поет. Песня тихая, сложная, щебечущая, без определенного строя и длительности, с неторопливыми переборами. Поёт редко, сидя открыто на деревьях и кустах, обычно невысоко.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах, соловье, чиже и зарянке. А завтра расскажем о садовой славке. Подписывайтесь и следите за новостями!
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