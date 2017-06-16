03 июня 2017 года в ТЦ «Грин» в «Модном подвале» на 500 кв. метрах открылась секция торговой марки «oodji».
В ТЦ «Грин» модный бренд представляет полный ассортимент своих коллекций для мужчин и женщин:
- Сollection. Одежда ориентирована на девушек, выбирающих сдержанный стиль, нейтральный оттенки и лаконичный крой. Классика, актуальная во все времена.
- Ultra. Коллекция предназначена для девушек, ценящих индивидуальность и следящих за модными трендами.
- Lab. Одежда для мужчин, разработанная с учетом модных тенденций.
- Selection. Мужская коллекция, включающая одежду классического стиля, а также наряды casual.
Магазин «oodji» в ТЦ «Грин» обновляет свой ассортимент ежемесячно.
Чтобы красиво одеваться, не обязательно тратить много денег, просто нужно выбрать бренд, сочетающий в себе красоту и доступность — выбрать «oodji»!
Мы ждем Вас! Вы будете приятно удивлены широким ассортиментом и доступными ценами. Будьте модными с «oodji»!
Ресторан «Якитория»
В ТЦ Грин стартовало Лето
На 3-ех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые начинают проводить Акции и распродажи, скидки на летние коллекции достигают 50%.
Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка.
В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.
Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», O`Detto, ELC-Центр раннего развития, «СамТвори» и др.
Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «Beauty Lab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».
Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и«София».
Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».
Большой выбор чая и кофе представлен в магазине Эль Кафето на 1 этаже торгового центра.
Зеленоград, корпус 1550
ТЦ «Грин»
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