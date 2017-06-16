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Магазин женской и мужской одежды оodji открылся в ТЦ «Грин». Представлен широкий ассортимент новой коллекции 16.06.2017 ТЦ «Грин» Реклама

03 июня 2017 года в ТЦ «Грин» в «Модном подвале» на 500 кв. метрах открылась секция торговой марки «oodji».

В ТЦ «Грин» модный бренд представляет полный ассортимент своих коллекций для мужчин и женщин:

  • Сollection. Одежда ориентирована на девушек, выбирающих сдержанный стиль, нейтральный оттенки и лаконичный крой. Классика, актуальная во все времена.
  • Ultra. Коллекция предназначена для девушек, ценящих индивидуальность и следящих за модными трендами.
  • Lab. Одежда для мужчин, разработанная с учетом модных тенденций.
  • Selection. Мужская коллекция, включающая одежду классического стиля, а также наряды casual.

Магазин «oodji» в ТЦ «Грин» обновляет свой ассортимент ежемесячно.

Чтобы красиво одеваться, не обязательно тратить много денег, просто нужно выбрать бренд, сочетающий в себе красоту и доступность — выбрать «oodji»!

Мы ждем Вас! Вы будете приятно удивлены широким ассортиментом и доступными ценами. Будьте модными с «oodji»!

Ресторан «Якитория» 01.06.17 г. открыл летнюю веранду, с которой открывается замечательный вид на живописный пруд, расположенный рядом с зоной отдыха зеленоградцев. Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, попробовать суши, роллы, которые приготовят для вас лучшие сушисты, мастера своего дела. Можно и просто выпить чай, кофе, коктейли.

В ТЦ Грин стартовало Лето

На 3-ех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые начинают проводить Акции и распродажи, скидки на летние коллекции достигают 50%.

Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», O`Detto, ELC-Центр раннего развития, «СамТвори» и др.

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «Beauty Lab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».

Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и«София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».

Большой выбор чая и кофе представлен в магазине Эль Кафето на 1 этаже торгового центра.

Зеленоград, корпус 1550

ТЦ «Грин»

http://www.tcgreen.ru/

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