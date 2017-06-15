В торговом центре «Столица», в 23 микрорайоне, в корпусе 2309 А открылся уникальный магазин розничной сети «Лотос», где представлены 367 брендов парфюмерии и косметики. 54 бренда вы больше нигде не купите.

И пусть ваши друзья завидуют, что вы живете в Зеленограде!

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