Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
367 брендов парфюмерии и косметики в новом магазине «Лотос» в ТЦ «Столица» 15.06.2017 ТЦ «Столица» Реклама

Этого не ожидал никто! Некоторые товары из этого магазина вы просили привезти друзей, которые собирались за границу. О некоторых марках вы только слышали и с завистью смотрели на обложки модных каталогов. Теперь все будет по-другому!

В торговом центре «Столица», в 23 микрорайоне, в корпусе 2309 А открылся уникальный магазин розничной сети «Лотос», где представлены 367 брендов парфюмерии и косметики. 54 бренда вы больше нигде не купите.

И пусть ваши друзья завидуют, что вы живете в Зеленограде!

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В ИЮНЕ

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