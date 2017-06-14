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Птичий альбом Зеленограда. Зарянка и другие 14.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — зарянка (она же малиновка).

Фото: Борис Никонов

Как выглядит. Размером примерно с воробья. Голова крупная, с выпуклым лбом, ноги длинные, сильные, на ветке и на земле птица часто держит корпус почти вертикально (в отличие от соловьев). Прыгая по земле, часто подергивает хвостом и кланяется. Окрашена сверху в серо-зеленый цвет, брюшко — белое. Лоб, горло, грудь и бока — рыжие.

Где живет. В Зеленограде зарянки встречаются и во дворах, и в парках.

Фото: webted / Flickr

Как поет. Зарянка считается одним из лучших певцов. Причем поют как самцы, так и самочки, только у самочек меньше разнообразных наборов нот. Самцы начинают петь рано утром, открывая концерт вместе с чёрным дроздом. Вечером поют даже в сумерках.

Фото: Борис Никонов

Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах, соловье и чиже. А завтра расскажем о зарянке (или малиновке). Подписывайтесь и следите за новостями!

Видели когда-нибудь зарянку в Зеленограде?
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