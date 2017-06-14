Как выглядит. Размером примерно с воробья. Голова крупная, с выпуклым лбом, ноги длинные, сильные, на ветке и на земле птица часто держит корпус почти вертикально (в отличие от соловьев). Прыгая по земле, часто подергивает хвостом и кланяется. Окрашена сверху в серо-зеленый цвет, брюшко — белое. Лоб, горло, грудь и бока — рыжие.

Где живет. В Зеленограде зарянки встречаются и во дворах, и в парках.