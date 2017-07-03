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По супер-брусчатке в 8 микрорайоне кататься на роликах и самокатах будет так же приятно, как по асфальту. Как такое возможно? 03.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Дорогое покрытие решила устроить районная управа на пешеходной дороже в 8 микрорайоне — от «старого» моста до станции Крюково. При этом обещают специальную брусчатку без швов, по которой на роликах и самокатах кататься не хуже, чем по асфальту. Разбираемся, как такое может быть.

На благоустройство дороги внутри 8 микрорайона выделили много денег — 24 миллиона рублей. Здесь планируют полностью заменить дорожное покрытие, выделить пешеходную зону, заменить «лежачих полицейских» на съемные металлические столбики для ограничения проезда машин, восстановить тротуары и газоны, устроить четыре площадки отдыха со скамейками-качелями и новую детскую площадку у корпуса 828А.

Самая большая часть расходов — более 11 миллионов рублей — это как раз мощение пешеходной зоны и площадок отдыха серо-красной брусчаткой.

При этом будут укладывать так называемую «полнопиленую» гранитную брусчатку с термообработанной поверхностью. Такая брусчатка укладывается без швов расширения, не имеет фаску и, как сказала глава районной управы Людмила Петрова, «по своим характеристикам не уступает в части геометрии поверхности монолитным покрытиям». То есть такая брусчатка такая же гладка как асфальт.

Гранитная брусчатка бывает разных видов — колотая (самая дешевая), пилено-колотая, галтованная (такую часто применяют при отделке «под старину»), полностью пиленая — самая дорогая, поскольку все грани камня шлифуют, чтобы сделать ровными и гладкими. Если её термически не обработать сверху, она будет очень скользкой.

Впрочем, гладкость дорожного покрытия зависит и от того, как его уложат. В 8 микрорайоне этим займется ООО «Оплот», выигравшее конкурс. Эта фирма в течение двух лет заключает контракты на ремонт асфальта и благоустройство с управами (в основном, в районе Силино). В частности, в прошлом году при капитальном ремонте спортплощадки возле корпуса 1114 рабочие (видимо, нанятые «Оплотом» по субподряду) положили новый асфальт прямо на землю, без подложки из щебня и песка. Правда, потом всё исправили.

Верите ли вы, что в итоге брусчатка на дорожке в 8 микрорайоне не будет уступать асфальту по комфорту катания?
Да, будет здорово
Асфальт всё равно лучше
Зависит от того, как положат
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