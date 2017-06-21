Эстакада для разворота в сторону области на 37 километре Ленинградского шоссе (напротив МЖК) по словам строителей была полностью готова к открытию ещё в ноябре 2016 года. Но официально эстакаду никак не откроют. Однако проехать по ней всё же можно.
Въезд на эстакаду перегорожен пластиковыми и бетонными блоками, но с левой полосы блоки сдвинуты и легковая машина свободно проедет. Так и делают десятки автомобилистов. Дорога готова и проезд, видимо, безопасен. При использовании этого разворота пробег сокращается почти на два километра.
«Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию разворотной эстакады — 2018 год», сообщили Zelenograd.ru в госкорпорации «Автодор» (заказчик строительства), не прокомментировав причины столь долгого решения вопроса об официальном открытии дороги.
«Мы тоже хотели бы знать, почему „Автодор“ не вводит в эксплуатацию этот разворот», сказал представитель строительной организации, работавшей на 37 километре Ленинградки.
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