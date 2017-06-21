Въезд на эстакаду перегорожен пластиковыми и бетонными блоками, но с левой полосы блоки сдвинуты и легковая машина свободно проедет. Так и делают десятки автомобилистов. Дорога готова и проезд, видимо, безопасен. При использовании этого разворота пробег сокращается почти на два километра.

«Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию разворотной эстакады — 2018 год», сообщили Zelenograd.ru в госкорпорации «Автодор» (заказчик строительства), не прокомментировав причины столь долгого решения вопроса об официальном открытии дороги.

«Мы тоже хотели бы знать, почему „Автодор“ не вводит в эксплуатацию этот разворот», сказал представитель строительной организации, работавшей на 37 километре Ленинградки.