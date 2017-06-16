Всю неделю лил дождь, ходили тучи, а холод заставил горожан снова надеть куртки. Длинные выходные вместе с Днём России прошли примерно в такой же обстановке — вдобавок ко всему, в парках и у водоёмов появились комары, которым прохладная погода не помеха. Пляжный сезон, который официально начался еще 1 июня, уже две недели никак не раскачается — купаются только самые отчаянные.

Понадеявшись на прогнозы, корреспонденты Zelenograd.ru решили побывать на одной из трёх зеленоградских зон отдыха с пляжем — на Большом городском пруду, который также называют «Ангстрем». И выяснили, что не только погода стала причиной запустения городского пляжа.