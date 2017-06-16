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Лето в городе. Большой городской пруд — пляж, ремонт и волейбол 16.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Всю неделю лил дождь, ходили тучи, а холод заставил горожан снова надеть куртки. Длинные выходные вместе с Днём России прошли примерно в такой же обстановке — вдобавок ко всему, в парках и у водоёмов появились комары, которым прохладная погода не помеха. Пляжный сезон, который официально начался еще 1 июня, уже две недели никак не раскачается — купаются только самые отчаянные.

Понадеявшись на прогнозы, корреспонденты Zelenograd.ru решили побывать на одной из трёх зеленоградских зон отдыха с пляжем — на Большом городском пруду, который также называют «Ангстрем». И выяснили, что не только погода стала причиной запустения городского пляжа.

Зона отдыха Большого городского пруда стала в этом году объектом благоустройства: здесь еще с начала года задумали заменить песок, восстановить летние питьевые фонтанчики, сделать велодорожки и велопарковки, отремонтировать асфальт и выложить пешеходные дорожки брусчаткой, поставить новые скамейки, обеспечить доступ для инвалидов-колясочников, провести другие работы.

Весь проект благоустройства (реконструкции) зоны отдыха оценивается в 80 миллионов. Аукционы на выполнение работ и поставку материалов разыгрывают с апреля, они пройдут еще в конце июня и в начале июля — на подготовку территории, обустройство газонов, дорожек из тротуарной плитки, замену бордюров, устройство сети дорожек, брусчатки и экодорожки, наружного освещения, детской площадки, проездов и парковки для автомашин, на посадку деревьев.

Работы уже начались. Рядом с детскими площадками — не огороженные забором раскопки и наваленные груды строительной грязи.

Вовсю идёт и ремонт лестницы, ведущей на дорожку в 6 микрорайон. Вся строительная пыль летит прямиком на детскую площадку, находящуюся неподалеку. Конечно, новая лестница с пандусами вместо старой, частично осыпавшейся — это большой плюс и для родителей с колясками, и для велосипедистов. Но делать её в самый разгар сезона немного поздновато. И тут плохая погода только на руку: всё равно отдыхающих пока совсем мало.

Лодочная станция тоже вроде бы есть, но её как бы и нет. Никто из опрошенных вокруг не знает где лодки, кто хозяин, и сколько стоит покататься.

Но надо отдать должное — спасатели и дежурный врач всегда на месте и в случае ЧП окажут помощь. А еще по выходным и праздникам здесь дежурит карета «скорой помощи».

Люди развлекаются самостоятельно — кто-то рыбачит, кто-то жарит шашлыки. В проекте благоустройства обещали сделать три пикниковых площадки. Спорный вопрос, насколько на городской зоне отдыха с пляжем они вообще уместны. Спиртное, по крайней мере, здесь точно под запретом.

Настоящим спортсменам плохая погода нипочем, как и ремонт — все волейбольные площадки, как правило, заняты. Вот где уже по-настоящему чувствуется лето: горячий песок, азартные крики, летающий мяч. Велосипедисты тоже часто сюда наведываются, как и любители потренироваться на турниках. Или даже попробовать себя в акробатике.

Турники, кстати, ржавые, как и заборы. Возможно, подкрашивать их весной не стали в виду грядущего благоустройства. По планам, после реконструкции здесь должны появиться новые детские и спортивные площадки.

Среди читателей Zelenograd.ru, опрошенных в марте, 54% из 225 человек поддержали изменения, запланированные на Большом городском пруду, 32% были против.

Почти всё лето еще впереди, как и почти весь ремонт — посмотрим, что из них быстрее закончится.

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