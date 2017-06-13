В статье сетуют на неустроенность поселкового клуба и озера, которое «могло быть прекрасным местом отдыха». Местные власти говорят, что не хватает средств, но автор статьи считает, что такими отговорками они прикрывают «бездеятельность и беззаботность в отношении организации отдыха трудящихся». В конце статьи предлагается проявлять инициативу, чтобы около водокачки (это, видимо, нынешнее Школьное озеро) сделать парк, купальню и спортивные площадки.

Теперь возле Школьного озера есть всё о чём мечталось почти сто лет назад. Но ответы на вопрос «Куда пойти после работы в Крюково (или в Зеленограде)» всё ещё актуален. Напишите в комментариях, куда вы обычно ходите после работы или учёбы?