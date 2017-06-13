2 комментария
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Куда пойти после работы в Крюково? Как отвечали на этот вопрос в начале прошлого века 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

«В рабочем поселеке Крюково около десяти тысяч населения. Но как организован летний отдых рабочих? Куда пойти после работы, чтобы поразвлечься и отдохнуть? Некуда». Так начинается статья, опубликованная в местной газете в 30-е годы прошлого века. Фотографию газеты разместил зеленоградский музей.

Фото: Музей Зеленограда / vk.com

В статье сетуют на неустроенность поселкового клуба и озера, которое «могло быть прекрасным местом отдыха». Местные власти говорят, что не хватает средств, но автор статьи считает, что такими отговорками они прикрывают «бездеятельность и беззаботность в отношении организации отдыха трудящихся». В конце статьи предлагается проявлять инициативу, чтобы около водокачки (это, видимо, нынешнее Школьное озеро) сделать парк, купальню и спортивные площадки.

Теперь возле Школьного озера есть всё о чём мечталось почти сто лет назад. Но ответы на вопрос «Куда пойти после работы в Крюково (или в Зеленограде)» всё ещё актуален. Напишите в комментариях, куда вы обычно ходите после работы или учёбы?

Довольны ли вы возможностями отдохнуть после работы или учебы в Зеленограде?
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Обсуждение
MaTh MaTh
2 часа назад
Не прошло и 100 лет, как жителям Крюкова сделали красиво на озере. Нынче жители Крюкова хотят бассейн...
? - я чото п
1 час назад
после работы я хожу домой
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