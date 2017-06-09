Два участка в Зеленограде выставят на торги, сообщает Москомстройинвест. 3,6 гектара под ТРЦ находятся возле пересечения Кутузовского шоссе и Середниковской улицы. Участок 0,6 Га промышленного назначения расположен рядом с автобусной остановкой «Медведки» на Середниковской улице. Оба участка находятся в коммунальной зоне, поэтому публичных слушаний по проектам их застройки не будет.



На Кутузовском шоссе, ближе к остановке «Кутузовская слобода», власти запланировали строительство аквапарка за счет инвестора — еще в 2012 году. Участок трижды выставляли на торги, но ни одной заявки на участие не было подано. По данным Росреестра, сейчас основное назначение этого участка — «для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Спорт остается как составная часть — например, бассейн внутри торгового комплекса.

В Крюково никак не удается построить бассейн. Участок напротив 14 микрорайона, в промзоне Александровка, пять раз пытались продать под строительство ФОКа с бассейном — но безуспешно. Префектура подыскала еще одно место для бассейна в 18 микрорайоне: между башнями 1801а,б и Панфиловским проспектом.



