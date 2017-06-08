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На Каштановой аллее у горбольницы пострадал скутерист 08.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Скутерист пострадал при столкновении со встречным автомобилем на Каштановой аллее.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого утра в четверг, 8 июня. Двадцатидевятилетний житель Тверской области на скутере Piaggio выехал на встречную полосу напротив строения 1 корпуса 707а.

В этот момент автомобиль Toyota Camry под управлением 27-летнего зеленоградца выезжал на Каштановую аллею, совершая левый поворот от горбольницы. Транспортные средства столкнулись, в результате чего скутерист получил различные травмы и доставлен в городскую больницу, сообщили в полиции.

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