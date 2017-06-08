Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Птичий альбом Зеленограда. Черноголовый щегол и другие 08.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — черноголовый щегол.

Фото: Борис Никонов

Как выглядит. Небольшая птица (длина от 12 до 15 см) с очень яркой окраской. Передняя часть головы — ярко-красная, темечко и затылок — черные, щеки — белые, крылья — желтоватые с черными и белыми крапинками по краю. Хвост черный с белыми пятнами на конце, грудь и брюшко с красновато-буроватым оттенком. Лапки — желтовато-бурые. Самочки почти не отличаются от самцов, такие же нарядные.

Фото: Оксана Пучинина

Где живет. В Зеленограде щеглов встречали в перелеске вблизи устья Болдова ручья, в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами, в Парке Победы, у Никольского пруда, в лесопарке 5 микрорайона (рядом с рекой Ржавкой, недалеко от корпуса 519), неоднократно — в дендропарке, во дворах 3 микрорайона (рядом с лицеем №1557 в корпусе 344а), в лесопарке рядом с 6 микрорайоном.

Фото: Оксана Пучинина

Как поют. Щеглы поют с февраля до августа, а изредка — до глубокой осени. При пении самец сидит на дереве, кусте или просто на высоком бурьяне. Песня живая и красивая — быстрый набор разнообразных щебетаний и трелей.

Фото: Оксана Пучинина

Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике и хохлатой синице. А завтра расскажем о черном дрозде. Подписывайтесь и следите за новостями!

Видели когда-нибудь щегла в Зеленограде?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 7 человек
 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Летнее предложение от центра кинезитерапии Объявления
В День вязания 10 июня во всех магазинах «Я Сама» — 30% скидка на всю пряжу! Объявления
Летняя распродажа домов. Скидки до 30%, купон на 50000 внутри. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама