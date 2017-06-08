Где живет. В Зеленограде щеглов встречали в перелеске вблизи устья Болдова ручья, в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами, в Парке Победы, у Никольского пруда, в лесопарке 5 микрорайона (рядом с рекой Ржавкой, недалеко от корпуса 519), неоднократно — в дендропарке, во дворах 3 микрорайона (рядом с лицеем №1557 в корпусе 344а), в лесопарке рядом с 6 микрорайоном.