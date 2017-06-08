В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — черноголовый щегол.
Как выглядит. Небольшая птица (длина от 12 до 15 см) с очень яркой окраской. Передняя часть головы — ярко-красная, темечко и затылок — черные, щеки — белые, крылья — желтоватые с черными и белыми крапинками по краю. Хвост черный с белыми пятнами на конце, грудь и брюшко с красновато-буроватым оттенком. Лапки — желтовато-бурые. Самочки почти не отличаются от самцов, такие же нарядные.
Где живет. В Зеленограде щеглов встречали в перелеске вблизи устья Болдова ручья, в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами, в Парке Победы, у Никольского пруда, в лесопарке 5 микрорайона (рядом с рекой Ржавкой, недалеко от корпуса 519), неоднократно — в дендропарке, во дворах 3 микрорайона (рядом с лицеем №1557 в корпусе 344а), в лесопарке рядом с 6 микрорайоном.
Как поют. Щеглы поют с февраля до августа, а изредка — до глубокой осени. При пении самец сидит на дереве, кусте или просто на высоком бурьяне. Песня живая и красивая — быстрый набор разнообразных щебетаний и трелей.
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