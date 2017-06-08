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Труп кубинца на крыше электровоза нашли на Октябрьской железной дороге 08.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Труп мужчины на крыше электровоза обнаружил обходчик путей. На теле погибшего обнаружили следы электротравмы.

Информация о найденном трупе поступила в 10:10 в четверг, 8 июня, сообщили Zelenograd.ru в линейном отделе. Локомотив тянул состав из Москвы в область на пути отстоя и находился в парке на станции Моссельмаш, когда обходчик заметил тело. Погибший оказался 29-летним гражданином Кубы, который, по данным следственного комитета на транспорте, прибыл в столицу 30 мая этого года.

Сейчас СК устанавливает все обстоятельства и причины трагедии. На движение пассажирских поездов московско-тверского участка Октябрьской железной дороги происшествие не повлияло.

Это не первый случай гибели на крыше электропоездов на Октябрьской железной дороге. В мае 2014 года 25-30-летнего мужчину ударило током как раз при подъезде клинской электрички к пассажирской платформе Моссельмаш, он погиб на месте от электротравмы и множественных ожогов. А в феврале 2015-го на крыше электрички, прибывшей из Солнечногорска на Ленинградский вокзал, обнаружили тело 14-летнего подростка, который также погиб от поражения техническим электротоком, схватившись за токоприемники.

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