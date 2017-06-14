Обеды в офис от НормаФуд
Кулибин-центр в Зеленограде этим летом для детей от 5 до 13 лет 14.06.2017 Кулибин-центр Реклама

Вы составили планы на лето? А ваши дети? Как насчёт обучения с приключением?

С 29 мая по 25 августа Кулибин-центр в Зеленограде открывает свои врата для детворы от 5 до 13 лет.

Что там будет?

Обучение с приключением с 9 утра до 7 вечера!

Здесь ребенок сможет многое узнать благодаря играм, квестам, мастер-классам, проектам и лазертагу!

Сколько стоит?

Цена дня в лагере — 2000 рублей. Но чем больше дней, тем меньше расходы! Взгляните сами! За неделю (5 рабочих дней) вы платите 1800 рублей в день. За всю смену в 10 рабочих дней — 1700 рублей в день. А за две смены — по 1250 рублей в день. В стоимость включено и питание: обед и полдник (выпечка с чаем).

А еще скидки?

Есть скидки 5% многодетным семьям и за второго ребёнка.

А подарки?

Да, будут розыгрыши призов:

  • самокат,
  • квадрокоптер
  • робототехнический конструктор.

Звоните на номер +7 (499) 394-36-25 и записывайтесь!

Узнать подробнее:

Сайт: http://kulibin-c.ru

Вконтакте

Фейсбук

 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» — гастроли в Зеленограде продлены до 25 июня Объявления
ЕГЭ — это легко. Недельный марафон бесплатных вебинаров для родителей десятиклассников и школьников. Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама