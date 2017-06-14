Вы составили планы на лето? А ваши дети? Как насчёт обучения с приключением?
С 29 мая по 25 августа Кулибин-центр в Зеленограде открывает свои врата для детворы от 5 до 13 лет.
Что там будет?
Обучение с приключением с 9 утра до 7 вечера!
Здесь ребенок сможет многое узнать благодаря играм, квестам, мастер-классам, проектам и лазертагу!
Сколько стоит?
Цена дня в лагере — 2000 рублей. Но чем больше дней, тем меньше расходы! Взгляните сами! За неделю (5 рабочих дней) вы платите 1800 рублей в день. За всю смену в 10 рабочих дней — 1700 рублей в день. А за две смены — по 1250 рублей в день. В стоимость включено и питание: обед и полдник (выпечка с чаем).
А еще скидки?
Есть скидки 5% многодетным семьям и за второго ребёнка.
А подарки?
Да, будут розыгрыши призов:
- самокат,
- квадрокоптер
- робототехнический конструктор.
Звоните на номер +7 (499) 394-36-25 и записывайтесь!
Узнать подробнее:
Сайт: http://kulibin-c.ru
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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Есть всесезонная
площадка на воде.
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все для пэчворка
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Скидка на плитку
от 3% до 10%.