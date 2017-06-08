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У Ленинградского вокзала перекрыли переход под площадью 08.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Перекрыт подземный переход между Лениградским и Казанским вокзалом. Работают сапёры и ОМОН, сообщил очевидец с места происшествия.

Войти в метро можно было только со стороны Казанского вокзала, обходными путями или напролом через площадь. Самые отчаянные перелезали через железную ограду с пиками, рассказывают очевидцы. На то чтобы каким-то образом добраться с вокзала от вагона электрички до метро, у многих пассажиров ушло не меньше 45 минут.

«Около 7:30 на „02“ [в четверг, 8 июня] поступило сообщение о бесхозной сумке, оставленной неизвестным в пешеходном переходе, ведущем от Ленинградского и Ярославского вокзалов к Казанскому вокзалу через Комсомольскую площадь, а также являющимся входом на станцию метро „Комсомольская“ Кольцевой и Сокольнической линии», — передаёт РИАМО.

На место прибыли сотрудники инженерно-саперного отдела и кинологи с собаками. После обследования установили, что находка не представляет опасности. В бесхозной сумке-портфеле оказался старый магнитофон, пишет агентство.

На место происшествия приехала бригада сапёров
Александр Соловьев / vk.com/zelaoauto
У закрытого перехода собралась толпа людей
Жанна Серёгина / vk.com/zelaoauto
Фото: andronchick / Instagram
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