В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — ополовник или длиннохвостая синица.
Почему так называется. Несмотря на свое название, синицей не является. Синицы (большая, лазоревки, московка, хохлатая, гаички) — одно семейство, а ополовники — другое. Хотя и те, и другие относятся к певчим воробьиным. Как принято считать, ополовником ее прозвали за сходство с половником, то есть поварешкой.
Как выглядит. По длине практически с большую синицу. Оперение у ополовника очень пушистое, так что издали эта птичка напоминает шарик с длинным хвостом. В окраске сочетается белый цвет (голова, шея, нижняя часть тела), черный (спина, крылья) и розовато-белый (бока и крылья).
Где водится. В Зеленограде ополовники живут постоянно, но увидеть их непросто. Неоднократно стайки длиннохвостых синиц наблюдали в парке между 4 и 12 микрорайонами, недалеко от реки Сходни. Также ополовников видели в парке Победы, в лесопарке рядом с Черным озером и аллеей Лесные пруды, в лесопарке между 1 и 5 микрорайоном (попадались у корпуса 521 и у Большой поляны). Однократно замечены в лесопарке 3 микрорайона (у спортивной школы №111).
Если вы видели ополовника в Зеленограде, напишите в комментариях, где именно. Птица редкая, занесена в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, изначально малочисленный в природных условиях.
Гнездится не в дуплах, как большинство синиц, а в свитом гнезде, похожем на гнездо ремеза (фото гнезда не из Зеленограда).
Как поёт. Пение ополовника — негромкие приятные трели — редко удается услышать.
Если пропустили, читайте вчерашний рассказ о скворце. А завтра расскажем о хохлатой синице. Подписывайтесь и следите за новостями!
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