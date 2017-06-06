Почему так называется. Несмотря на свое название, синицей не является. Синицы (большая, лазоревки, московка, хохлатая, гаички) — одно семейство, а ополовники — другое. Хотя и те, и другие относятся к певчим воробьиным. Как принято считать, ополовником ее прозвали за сходство с половником, то есть поварешкой.

Как выглядит. По длине практически с большую синицу. Оперение у ополовника очень пушистое, так что издали эта птичка напоминает шарик с длинным хвостом. В окраске сочетается белый цвет (голова, шея, нижняя часть тела), черный (спина, крылья) и розовато-белый (бока и крылья).