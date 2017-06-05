Автомобиль Audi A6 на высокой скорости промчался по Центральному проспекту в сторону Панфиловского на «красный» и спровоцировал массовое ДТП.
Разрезав поток, идущий по Центральному на разворот, «Ауди» снёс передний бампер «семёрки» и — предположительно из-за заноса после столкновения с «Жигули» — врезался в «Ладу Ларгус» с пассажирской стороны. «Семёрка» по инерции проехала вперёд и воткнулась в капот встречного «Хёндэ Солярис», рассказали Zelenograd.ru очевидцы. «Ларгус» и «Солярис» выезжали на проспект с улицы Юности на зелёный сигнал светофора, который для их направлений работал к тому моменту уже около трёх секунд, говорят очевидцы.
От удара «Ларгус» и «Ауди» вынесло на разделительный газон, практически на противоположную сторону. Со слов очевидцев, когда «Ауди» наконец остановился, из автомобиля выскочил совершенно пьяный мужчина — предположительно водитель. Однако другой человек, находившийся в машине, утверждал, что сам находился за рулём.
Судя по повреждениям «Ларгуса», — счастье, что в нём не было пассажиров. Никто из участников ДТП не пострадал.
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