От удара «Ларгус» и «Ауди» вынесло на разделительный газон, практически на противоположную сторону. Со слов очевидцев, когда «Ауди» наконец остановился, из автомобиля выскочил совершенно пьяный мужчина — предположительно водитель. Однако другой человек, находившийся в машине, утверждал, что сам находился за рулём.

Судя по повреждениям «Ларгуса», — счастье, что в нём не было пассажиров. Никто из участников ДТП не пострадал.