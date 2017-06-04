Девять человек расстрелял 45-летний москвич в частном доме под Тверью. Среди убитых — четыре зеленоградца. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 4 июня, на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в посёлке Редкино, недалеко от Конаково, сообщил следственный комитет.
Стали известны имена погибших зеленоградцев. Их называет паблик Mash в мемориальном видео. Это Иван Загорнян (в дачном доме которого, по информации МК, развернулась трагедия), Людмила Высоцкая, Вячеслав и Галина Савельевы.
Вот как описывают произошедшее СМИ. В доме собралась компания из 11 человек. Во время застолья между гостями возник бытовой конфликт. По информации НТВ, мужчину задели скептические шутки по поводу его службы в воздушно-десантных войсках, кто-то предположил, что тот и вовсе не служил. Обиженный, он покинул вечеринку, но вскоре вернулся и открыл стрельбу по собравшимся — как обидчикам, так и свидетелям — из охотничьего ружья «Сайга». А перед расстрелом объявил, что сейчас покажет, как умеет стрелять, пишет «МК».
Троих женщин и пятерых мужчин стрелок убил в доме. Еще одну женщину преступник заставил рыть себе могилу. Когда она отказалась — застрелил и спрятал тело в багажник автомобиля. Спастись удалось лишь 21-летней девушке, которая успела скрыться на втором этаже дома, спрятавшись под одеялом. Она-то и вызвала полицию. Стрелка задержали по «горячим следам».
«Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все», — рассказала свидетельница НТВ.
Следственный комитет назначил судебные экспертизы, в том числе баллистическую, генетическую, криминалистическую и медицинскую. Место происшествия осматривали с новейшей криминалистической техникой, уточнил СК.
Росгвардия, в свою очередь, проверяет жителей садоводческого товарищества на владение оружием. Как сообщает ведомство, задержанный владел огнестрельным оружием законно, но хранил его на своём дачном участке с нарушением. Прежде подозреваемый судим не был.
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