Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Четыре зеленоградца стали жертвами массового расстрела под Тверью 04.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Девять человек расстрелял 45-летний москвич в частном доме под Тверью. Среди убитых — четыре зеленоградца. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 4 июня, на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в посёлке Редкино, недалеко от Конаково, сообщил следственный комитет.

Стали известны имена погибших зеленоградцев. Их называет паблик Mash в мемориальном видео. Это Иван Загорнян (в дачном доме которого, по информации МК, развернулась трагедия), Людмила Высоцкая, Вячеслав и Галина Савельевы.

Вот как описывают произошедшее СМИ. В доме собралась компания из 11 человек. Во время застолья между гостями возник бытовой конфликт. По информации НТВ, мужчину задели скептические шутки по поводу его службы в воздушно-десантных войсках, кто-то предположил, что тот и вовсе не служил. Обиженный, он покинул вечеринку, но вскоре вернулся и открыл стрельбу по собравшимся — как обидчикам, так и свидетелям — из охотничьего ружья «Сайга». А перед расстрелом объявил, что сейчас покажет, как умеет стрелять, пишет «МК».

Троих женщин и пятерых мужчин стрелок убил в доме. Еще одну женщину преступник заставил рыть себе могилу. Когда она отказалась — застрелил и спрятал тело в багажник автомобиля. Спастись удалось лишь 21-летней девушке, которая успела скрыться на втором этаже дома, спрятавшись под одеялом. Она-то и вызвала полицию. Стрелка задержали по «горячим следам».

«Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все», — рассказала свидетельница НТВ.

Дом, где произошло массовое убийство, оцепили
Фото: Следственный комитет
Здесь разворачивались трагические события воскресной ночи
Фото: Следственный комитет

Следственный комитет назначил судебные экспертизы, в том числе баллистическую, генетическую, криминалистическую и медицинскую. Место происшествия осматривали с новейшей криминалистической техникой, уточнил СК.

Росгвардия, в свою очередь, проверяет жителей садоводческого товарищества на владение оружием. Как сообщает ведомство, задержанный владел огнестрельным оружием законно, но хранил его на своём дачном участке с нарушением. Прежде подозреваемый судим не был.

 Реклама
Салон «Никор» отмечает 25 летний юбилей Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Летняя распродажа домов. Скидки до 30%, купон на 50000 внутри. Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама