Вот как описывают произошедшее СМИ. В доме собралась компания из 11 человек. Во время застолья между гостями возник бытовой конфликт. По информации НТВ, мужчину задели скептические шутки по поводу его службы в воздушно-десантных войсках, кто-то предположил, что тот и вовсе не служил. Обиженный, он покинул вечеринку, но вскоре вернулся и открыл стрельбу по собравшимся — как обидчикам, так и свидетелям — из охотничьего ружья «Сайга». А перед расстрелом объявил, что сейчас покажет, как умеет стрелять, пишет «МК».

Троих женщин и пятерых мужчин стрелок убил в доме. Еще одну женщину преступник заставил рыть себе могилу. Когда она отказалась — застрелил и спрятал тело в багажник автомобиля. Спастись удалось лишь 21-летней девушке, которая успела скрыться на втором этаже дома, спрятавшись под одеялом. Она-то и вызвала полицию. Стрелка задержали по «горячим следам».

«Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все», — рассказала свидетельница НТВ.