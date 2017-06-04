Два легковых автомобиля столкнулись на улице Логвиненко рядом с универмагом «Столица», в результате пострадала 15-летняя пассажирка одного из них.
«Мерседес» врезался в «тойоту», отъезжавшую от магазина. Женщина, управлявшая «мерседесом», попыталась уйти от столкновения, но не успела. От удара автомобиль отбросило на разделительный отбойник. Ограждение пробило капот, и машина задымилась, рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия. Потушить «мерседес» помог мужчина, который проезжал мимо в сторону Андреевки и в чьём авто оказался огнетушитель.
ДТП произошло в воскресенье, 4 июня, около половины шестого вечера, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Пострадала 15-летняя пассажирка «тойоты». С гематомой на голове и предположительно сотрясением мозга девочку доставили в больницу.
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