В этом году известному зеленоградскому творческому коллективу школы №618 – детскому фольклорному ансамблю «Лебёдушка» исполняется 25 лет. За это время коллектив выпустил около шестисот воспитанников, многие из которых связали свою жизнь с актёрским творчеством, иностранными языками, работой с детьми.
9 июня в 19:30 всех, кто принимал участие в жизни коллектива, а таких людей сейчас уже просто «несосчитаемое количество», - как говорил в детстве сын создателя и руководителя коллектива, автора сценариев и постановщика Ольги Михайловны Вильчек, будут ждать в актовом зале начальной школы №618 (корпус 428А) на юбилейный спектакль.
Весь учебный год ребята репетируют спектакль на французском языке, со славянскими танцами и песнями, музыкальными русскими народными композициями в исполнении ансамбля балалаечников, домры и баяна. Костюмы, также созданные своими руками, с помощью «старинного друга» коллектива — Нинель Михайловны Гафинович, производят яркое впечатление. И перед традиционными гастролями во Францию, артисты представят спектакль в Зеленограде для всех желающих.
Гастроли пройдут в июне, в городе Шамбери (столица департамента Савойя), благодаря тесным связям с обществом дружбы «Франция-Россия», сложившимся за эти годы. Во время гастролей участники коллектива выступят в школах, домах престарелых, в театральных залах города, где будут представлять свой спектакль до трёх раз в день! В свободное время детей ждёт культурно-развлекательная программа, поездки на природу и посещение достопримечательностей.
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