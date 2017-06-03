В этом году известному зеленоградскому творческому коллективу школы №618 – детскому фольклорному ансамблю «Лебёдушка» исполняется 25 лет. За это время коллектив выпустил около шестисот воспитанников, многие из которых связали свою жизнь с актёрским творчеством, иностранными языками, работой с детьми.

9 июня в 19:30 всех, кто принимал участие в жизни коллектива, а таких людей сейчас уже просто «несосчитаемое количество», - как говорил в детстве сын создателя и руководителя коллектива, автора сценариев и постановщика Ольги Михайловны Вильчек, будут ждать в актовом зале начальной школы №618 (корпус 428А) на юбилейный спектакль.