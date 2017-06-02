Днем 30 мая на остановке со стороны площади Юности один мужчина напал на другого и сломал ему ногу. Выяснением обстоятельств инцидента занимается участковый полиции, а родственники пострадавшего просят откликнуться очевидцев драки по телефону: 8(916)502-03-55 или электронной почте duma-kat@mail.ru. Видеокамеры на остановке нет.



Драка произошла между 12:00 и 12:30, рассказала Zelenograd.ru родственница пострадавшего, 57-летнего мужчины. На остановке было много людей, но никто не вызвал полицию. Пострадавший обратился в травмпункт, а затем написал заявление в полицию. По словам участкового, уголовное дело будет возбуждено после выяснения тяжести телесных повреждений.