Всего нескольким студентам МИЭТа посчастливилось попасть на пробную экскурсию по Зеленограду на «Икарусе» 1953 года выпуска. Такие экскурсии администрация планирует проводить в День города и в следующем юбилейном году — а сейчас выясняет, интересны они или нет жителям и гостям Зеленограда.
Экскурсии на ретро-автобусе — часть программы празднования 60-летия Зеленограда, который будет отмечаться в 2018 году. Для пробной поездки «Мосгортранс» выделил винтажный «Икарус-55». Автобус проехал по Центральному и Панфиловскому проспектам, Филаретовсой улице, Солнечной аллее и улице Гоголя, сообщила газета префектуры. Студенты отметили, что хорошо знают историю Зеленограда, поэтому нового от экскурсовода не услышали. Но поездка все-таки понравилась, а такие экскурсии можно рекомендовать приезжим и школьникам.
Если люди проявят интерес к таким экскурсиям, можно организовать их за символическую плату или, например, по стоимости проездного, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Первая поездка была экспериментальная, дальнейшие экскурсии пройдут перед Днем города и в следующем году. Но если общественность заинтересуется, они могут стать регулярными.
В распоряжении префекта «О ходе подготовки к празднованию 60-летия Зеленограда» также запланирована «проработка организации звуковой дорожки (исторической справки) в рейсовых автобусах». Это значит, что в автобусах будут рассказывать об истории города.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.