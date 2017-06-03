Экскурсии на ретро-автобусе — часть программы празднования 60-летия Зеленограда, который будет отмечаться в 2018 году. Для пробной поездки «Мосгортранс» выделил винтажный «Икарус-55». Автобус проехал по Центральному и Панфиловскому проспектам, Филаретовсой улице, Солнечной аллее и улице Гоголя, сообщила газета префектуры. Студенты отметили, что хорошо знают историю Зеленограда, поэтому нового от экскурсовода не услышали. Но поездка все-таки понравилась, а такие экскурсии можно рекомендовать приезжим и школьникам.

Если люди проявят интерес к таким экскурсиям, можно организовать их за символическую плату или, например, по стоимости проездного, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Первая поездка была экспериментальная, дальнейшие экскурсии пройдут перед Днем города и в следующем году. Но если общественность заинтересуется, они могут стать регулярными.

В распоряжении префекта «О ходе подготовки к празднованию 60-летия Зеленограда» также запланирована «проработка организации звуковой дорожки (исторической справки) в рейсовых автобусах». Это значит, что в автобусах будут рассказывать об истории города.