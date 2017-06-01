Записать месячный проездной на социальные карты студентов и школьников можно не только в городских киосках Мосгортранса — эту операцию выполняют также платежные терминалы «Элекснет», а теперь и платежные терминалы «Московского кредитного банка». В столице запустили и пилотный онлайн-сервис записи льготных проездных прямо из дома: через специальную компьютерную программу и ридер для смарт-карт.

С весны для москвичей заработал онлайн-сервис записи проездных наземного транспорта на социальные карты школьников, студентов, льготников и молодых мам. Для этого потребуется установить программу на Java и купить один из ридеров смарт-карт, которые с ней работают и подключаются к компьютеру через USB (цена ридеров — от 1000-1300 рублей до 4000 рублей и более за ридеры с совмещенным контактным и бесконтактным интерфейсом).