1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Пополнить проездные на социальных картах теперь можно в терминалах и дома — через ридер смарт-карт 01.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Записать месячный проездной на социальные карты студентов и школьников можно не только в городских киосках Мосгортранса — эту операцию выполняют также платежные терминалы «Элекснет», а теперь и платежные терминалы «Московского кредитного банка». В столице запустили и пилотный онлайн-сервис записи льготных проездных прямо из дома: через специальную компьютерную программу и ридер для смарт-карт.

С весны для москвичей заработал онлайн-сервис записи проездных наземного транспорта на социальные карты школьников, студентов, льготников и молодых мам. Для этого потребуется установить программу на Java и купить один из ридеров смарт-карт, которые с ней работают и подключаются к компьютеру через USB (цена ридеров — от 1000-1300 рублей до 4000 рублей и более за ридеры с совмещенным контактным и бесконтактным интерфейсом).

Social_card.exe — приложение онлайн-записи проездных на социальные карты москвича

Как рассказали Zelenograd.ru на «горячей линии», консультирующей по операциям с социальными картами, программа работает — жалоб от пользователей не поступало, хотя, вероятно, ею пользуется достаточно мало владельцев карт. Сдерживает стоимость ридеров, хотя кто-то уже использует такие же устройства для других целей: они применяются в системах информационной безопасности или при операциях с электронной цифровой подписью, которую можно хранить на смарт-карте, их же рекомендовали приобретать владельцам карт УЭК.

Сервис онлайн-записи льготных проездных на метро пока в разработке, сообщили в Мосгортрансе, его планируют ввести к середине года. А к концу года сделают онлайн-запись билетов на пригородный железнодорожный транспорт, как рассказал генеральный директор компании «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.

Для традиционной записи проездных на социальные карты по всей Москве уже доступны более 5 тысяч точек пополнения карт. В Зеленограде и окрестностях их около 70:

  • 6 киосков продажи билетов Мосгортранса (карта),
  • 35 платежных терминалов «Московского кредитного банка» (карта),
  • 28 платежных терминалов «Элекснет» (карта).

Владельцы смартфонов с ОС Android, оснащенных модулем NFC для работы с бесконтактными смарт-картами, могут воспользоваться бесплатным приложением «Мой проездной» для прямого пополнения социальной карты школьника или студента. Так же можно оплатить любые другие виды билетов на городской общественный транспорт c записью в транспортное приложение «Тройка».

Пополнить карту школьника или студента можно на текущий и следующий месяц в любой день, причем без комиссии, сообщает Мосгортранс. Большинство терминалов работают круглосуточно. С 1 января 2017 года месячный проездной на метро стоит 380 рублей, на наземный городской транспорт — 250 рублей. Узнать, кто может получить такую социальную карту, а также где и как её оформить, можно в разделе «Услуги» на mos.ru.

 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Вакансия медицинской сестры в "Детство плюс" Объявления
Магазин велосипедов, самокатов и аксессуаров «ВелоМатрикс» открылся в ТЦ «Столица» Объявления
Обсуждение
SineD 2005
5 часов назад
Ждем инструкции, как пополнять без оплаты на профильных ресурсах=)
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама