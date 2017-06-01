Записать месячный проездной на социальные карты студентов и школьников можно не только в городских киосках Мосгортранса — эту операцию выполняют также платежные терминалы «Элекснет», а теперь и платежные терминалы «Московского кредитного банка». В столице запустили и пилотный онлайн-сервис записи льготных проездных прямо из дома: через специальную компьютерную программу и ридер для смарт-карт.
С весны для москвичей заработал онлайн-сервис записи проездных наземного транспорта на социальные карты школьников, студентов, льготников и молодых мам. Для этого потребуется установить программу на Java и купить один из ридеров смарт-карт, которые с ней работают и подключаются к компьютеру через USB (цена ридеров — от 1000-1300 рублей до 4000 рублей и более за ридеры с совмещенным контактным и бесконтактным интерфейсом).
Как рассказали Zelenograd.ru на «горячей линии», консультирующей по операциям с социальными картами, программа работает — жалоб от пользователей не поступало, хотя, вероятно, ею пользуется достаточно мало владельцев карт. Сдерживает стоимость ридеров, хотя кто-то уже использует такие же устройства для других целей: они применяются в системах информационной безопасности или при операциях с электронной цифровой подписью, которую можно хранить на смарт-карте, их же рекомендовали приобретать владельцам карт УЭК.
Сервис онлайн-записи льготных проездных на метро пока в разработке, сообщили в Мосгортрансе, его планируют ввести к середине года. А к концу года сделают онлайн-запись билетов на пригородный железнодорожный транспорт, как рассказал генеральный директор компании «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.
Для традиционной записи проездных на социальные карты по всей Москве уже доступны более 5 тысяч точек пополнения карт. В Зеленограде и окрестностях их около 70:
Владельцы смартфонов с ОС Android, оснащенных модулем NFC для работы с бесконтактными смарт-картами, могут воспользоваться бесплатным приложением «Мой проездной» для прямого пополнения социальной карты школьника или студента. Так же можно оплатить любые другие виды билетов на городской общественный транспорт c записью в транспортное приложение «Тройка».
Пополнить карту школьника или студента можно на текущий и следующий месяц в любой день, причем без комиссии, сообщает Мосгортранс. Большинство терминалов работают круглосуточно. С 1 января 2017 года месячный проездной на метро стоит 380 рублей, на наземный городской транспорт — 250 рублей. Узнать, кто может получить такую социальную карту, а также где и как её оформить, можно в разделе «Услуги» на mos.ru.
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