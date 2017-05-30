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Автобус 32 поделят на два маршрута. Один из них будет заезжать к 23 микрорайону 30.05.2017 ZELENOGRAD.RU

С 17 июня будут ходить два 32-х автобуса — 32 и 32К. Автобус 32 перестанет делать остановку «Георгиевский проспект» при движении в старый город. Автобус 32К при движении из старого города будет делать остановки «Микрорайон «Зеленый бор» и «Кутузово», а дальше пойдет как 32-й.

О новшестве, призванном улучшить транспортное обслуживание жителей 23 микрорайона, сообщила управа района Крюково со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. Остановку «Георгиевский проспект» на 32-м автобусе (при движении от 16 микрорайона к «Северной») отменяют «в связи с утратой значимости». Её ввели всего год назад, чтобы приблизить маршрут к 23 микрорайону.

Новый 32К делает остановки «Микрорайон «Зеленый бор» и «Кутузово» в обоих направлениях. После этих остановок при движении от 16 микрорайона автобус пойдет по улице Радио, «старому мосту» на Солнечную аллею, далее как 32-й — через Центральный проспект к «Северной». «Обычный» 32-й продолжит ездить из «нового» в «старый» город через Крюковскую эстакаду.

Схема: krukovo.mos.ru

С какими интервалами будут ходить эти автобусы, не сообщается. Сейчас 32-й ходит каждые 9-25 минут в зависимости от времени суток. Новое расписание появится на сайте «Мосгортранса» только в полночь 17 июня. «Так технически настроено», объяснили на транспортном предприятии. Найти его можно будет в разделе маршруты, а искать надо в конце списка автобусных маршрутов по букве «з» (это значит — зеленоградские маршруты) — например «з-32».

Жители 23 микрорайона более двух лет жалуются на неудобный общественный транспорт. Для прямой связи со «старым» городом у них есть только 32-й автобус, остальные — 16, 400Т и 400К — позволяют добираться только с пересадкой на станции Крюково. Между тем, детей из 23 микрорайона приходится возить в 8-й в поликлинику. Жители жалуются и на большие интервалы в движении автобусов, и на отсутствие нормальных переходов, остановок и тротуаров. Достроить дублер Кутузовского шоссе строители — фирма «Гера» — обещают в ближайшее время. А дорогу из северной части 23 микрорайона к Заводской улице — к декабрю.

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Обсуждение
Kill Digit
4 часа назад
Лучше бы им дали разные номера, это не путало бы пассажиров в какой же из них садиться.
Валерий Гусев
3 часа назад
Лучше бы им дали разные номера, это не путало бы пассажиров в какой же из них садиться.
Вот мне это тоже непонятно - неужели цифр жалко или такая бюрокартия с присвоением номеров маршрутов. Тем более, ещё и несколько цифр в зеленоградских маршрутах "пропущены" - почему бы вместе 3 и 3К (до сих пор на Западной люди путают!) не сделать 3 и 30, вместо 16 и 16К - 16 и 26 например. Так и здесь могли бы просто присвоить новый номер и никого не путать.
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