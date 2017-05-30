С 17 июня будут ходить два 32-х автобуса — 32 и 32К. Автобус 32 перестанет делать остановку «Георгиевский проспект» при движении в старый город. Автобус 32К при движении из старого города будет делать остановки «Микрорайон «Зеленый бор» и «Кутузово», а дальше пойдет как 32-й.

О новшестве, призванном улучшить транспортное обслуживание жителей 23 микрорайона, сообщила управа района Крюково со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. Остановку «Георгиевский проспект» на 32-м автобусе (при движении от 16 микрорайона к «Северной») отменяют «в связи с утратой значимости». Её ввели всего год назад, чтобы приблизить маршрут к 23 микрорайону.



Новый 32К делает остановки «Микрорайон «Зеленый бор» и «Кутузово» в обоих направлениях. После этих остановок при движении от 16 микрорайона автобус пойдет по улице Радио, «старому мосту» на Солнечную аллею, далее как 32-й — через Центральный проспект к «Северной». «Обычный» 32-й продолжит ездить из «нового» в «старый» город через Крюковскую эстакаду.