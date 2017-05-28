Фура протаранила забор частного дома на Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе Москвы.

Дорожный инцидент произошёл на 19-м километре Ленинградки в восьмом часу утра в воскресенье, 28 мая, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

По словам водителя, он пытался избежать столкновения с неожиданно возникшей перед ним «Газелью», рассказывает Рен ТВ. Из-за экстренного торможения на мокрой после дождя трассе фуру занесло. В результате большегруз (направлялся в сторону области) через встречную полосу съехал в кювет и врезался в ограждение. По пути фура протаранила два припаркованных автомобиля.

В ДТП никто не пострадал.