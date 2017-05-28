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Автобус сбил пешехода на Ленинградском шоссе у «танка» 28.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Пешеход погиб под колёсами рейсового автобуса, пытаясь перейти Ленинградское шоссе недалеко от мемориального танка Т-34.

Несчастный случай произошёл между 41-м и 42-м километрами трассы поздним вечером в субботу, 27 мая. Как сообщили Zelenograd.ru в полиции, 43-летний мужчина переходил шоссе вне зоны действия пешеходного перехода, когда его сбил рейсовый автобус, ехавший в сторону области.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда «скорой».

Арслан Кутлымуратов / vk.com/zelaoauto
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