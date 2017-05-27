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Водитель квадроцикла погиб в лобовом столкновении с кроссовером в Андреевке 27.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль Volkswagen Touareg и квадроцикл столкнулись на Жилинской улице в Андреевке. Водитель квадроцикла скончался на месте. Авария произошла в субботу, 27 мая, около 18:40, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Водитель квадроцикла решил обогнать впереди идущий автомобиль и выехал на встречную полосу, где врезался в кроссовер, рассказал Zelenograd.ru очевидец. При столкновении мужчину выбросило из кресла квадроцикла на лобовое стекло «фольксвагена». От полученных травм человек умер практически мгновенно.

Фото предоставил очевидец
Роман Захаров / vk.com/zelaoauto

Вероятно, в попытке уйти от столкновения «Туарег» съехал в кювет и врезался в забор. В итоге у водителя кроссовера разбита голова, есть ушибы и ссадины. Пассажиры «фольксвагена» (мужчина и женщина), по словам очевидца, не пострадали.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и личность скончавшегося, поскольку при нём не было документов. Находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, установит экспертиза.

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