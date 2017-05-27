Автомобиль Volkswagen Touareg и квадроцикл столкнулись на Жилинской улице в Андреевке. Водитель квадроцикла скончался на месте. Авария произошла в субботу, 27 мая, около 18:40, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Водитель квадроцикла решил обогнать впереди идущий автомобиль и выехал на встречную полосу, где врезался в кроссовер, рассказал Zelenograd.ru очевидец. При столкновении мужчину выбросило из кресла квадроцикла на лобовое стекло «фольксвагена». От полученных травм человек умер практически мгновенно.