Автомобиль Volkswagen Touareg и квадроцикл столкнулись на Жилинской улице в Андреевке. Водитель квадроцикла скончался на месте. Авария произошла в субботу, 27 мая, около 18:40, сообщили Zelenograd.ru в полиции.
Водитель квадроцикла решил обогнать впереди идущий автомобиль и выехал на встречную полосу, где врезался в кроссовер, рассказал Zelenograd.ru очевидец. При столкновении мужчину выбросило из кресла квадроцикла на лобовое стекло «фольксвагена». От полученных травм человек умер практически мгновенно.
Вероятно, в попытке уйти от столкновения «Туарег» съехал в кювет и врезался в забор. В итоге у водителя кроссовера разбита голова, есть ушибы и ссадины. Пассажиры «фольксвагена» (мужчина и женщина), по словам очевидца, не пострадали.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и личность скончавшегося, поскольку при нём не было документов. Находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, установит экспертиза.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В МАЕ
-
Плитка новоселам
скидка 10%.