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За испорченный лифт зеленоградца приговорили к тремстам часам обязательных работ 26.05.2017 ZELENOGRAD.RU

22-летний зеленоградец разбил электронные табло лифта в пешеходном переходе между 8 и 9 микрорайонами. Против него возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Теперь он должен отработать больше трех месяцев на благо общества и выплатить 36 тысяч рублей.

Фото: Яндекс.Карты

Инцидент произошел в марте. По записям камер видеонаблюдения, установленных в лифтах, полиция быстро задержала подозреваемого, им оказался безработный местный житель. Видеозаписи также помогли доказать его вину в суде.

В уголовном деле был заявлен и гражданский иск на сумму 36 тысяч рублей, сообщили Zelenograd.ru в районном суде. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Эти деньги осужденный должен выплатить организации «Гормост», который обслуживает пешеходные мосты.

Обязательные работы — это обычно уборка улиц и дворов, работы по благоустройству города, погрузочно-разгрузочные работы, не требующие особой квалификации, специальных знаний и навыков. Но решение о конкретной работе — за уголовной инспекцией. Трудиться придется бесплатно.

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Да, готов платить за установку и обслуживание
Не нужно это
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