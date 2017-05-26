22-летний зеленоградец разбил электронные табло лифта в пешеходном переходе между 8 и 9 микрорайонами. Против него возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Теперь он должен отработать больше трех месяцев на благо общества и выплатить 36 тысяч рублей.
Инцидент произошел в марте. По записям камер видеонаблюдения, установленных в лифтах, полиция быстро задержала подозреваемого, им оказался безработный местный житель. Видеозаписи также помогли доказать его вину в суде.
В уголовном деле был заявлен и гражданский иск на сумму 36 тысяч рублей, сообщили Zelenograd.ru в районном суде. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Эти деньги осужденный должен выплатить организации «Гормост», который обслуживает пешеходные мосты.
Обязательные работы — это обычно уборка улиц и дворов, работы по благоустройству города, погрузочно-разгрузочные работы, не требующие особой квалификации, специальных знаний и навыков. Но решение о конкретной работе — за уголовной инспекцией. Трудиться придется бесплатно.
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