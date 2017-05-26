Столичное управление «Роспотребнадзора» инициировало расследование по жалобе зеленоградки, которая нашла червяка в батоне зеленоградского хлебозавода №28. «Попадание червяка в упакованную готовую продукцию исключено», — сообщило ведомство в итоге расследования, познакомившись с технологией производства нарезных батонов. В «Роспотребнадзоре» усомнились, что червяк вообще был найден в хлебе — на фотографии он был снят отдельно от батона, который женщина сразу выбросила.
По второму червяку, найденному зеленоградцами в апреле в пасхальном куличе хлебозавода №28, пострадавшие жалоб не подавали.
Внеплановую проверку зеленоградского хлебозавода специалисты «Роспотребнадзора» провели в апреле, изучив технологию изготовления батонов белого хлеба на хлебозавода, от замешивания теста до нарезки готовых батонов. Все операции происходят без участия в технологическом процессе людей, сообщили проверяющие.
Нарезные батоны в нарезанном и упакованном виде выпускаются на автоматизированной линии, установленной на хлебозаводе в 2014 году. Подача сырья, замес теста и выпечка хлеба проходят в автоматическом режиме. Сырьё проходит через сетчатые фильтры «пропусканием через магнитный уловитель», затем оно по закрытым трубам с помощью пневматического и спирального транспорта попадает на участок замеса теста. Опару и тесто готовят порционно в автоматической системе смешивания: тестомесильная машина замешивает опару, она перемещается по рельсам, выброженное тесто подаётся на разделку, расстойку и выпечку. Выпекают батоны в закрытой печи при температуре 190-210 градусов в течение 24 минут.
Весь участок обслуживает один работник, контролирующий работу линии. Готовые батоны также автоматически транспортируются в кулер для охлаждения на час (до температуры мякиша 30-32 градуса), потом — на закрытую кожухами установку нарезания на ломти и упаковывания в пакет. Пакет закрывают клипсой с датой производства.
Лабораторные исследования двух образцов, которые провели в зеленоградском филиале «Центра гигиены и эпидемиологии», показали соответствие батонов хлебозавода №28 всем требованиям по безопасности и полноте информации на упаковке.
«Санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных помещений удовлетворительное. Контроль за качеством поступающего сырья ведётся, условия и правила хранения соблюдаются», — утверждает «Роспотребнадзор».
По поводу жалобы зеленоградки в ведомстве уверены, что червяк никак не мог попасть в нарезной батон в момент упаковки, уже после выпечки, учитывая описанную технологию производства — по информации женщины, червяк не подвергался термической обработке.
«Кроме того, подтвердить наличие червяка в изделии не удалось, так как на фотографии, предоставленной заявителем, червяк был сфотографирован отдельно, упаковка и само изделие отсутствовали. Со слов (женщины), хлеб был сразу выброшен, — заявили в „Роспотребнадзоре“. — Дополнительно сообщаем. что за 2016-2017 годы жалоб на качество и наличие посторонних включений в хлебобулочные изделия производства „Хлебозавода №28“ не поступало».
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