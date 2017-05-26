В мае Внешэкономбанк провёл открытый запрос предложений по аудиту зеленоградского завода «Ангстрем-Т». В задании для аудиторов описывается текущее состояние производства микросхем 130-90 нанометров на зеленоградской фабрике, в создание которой в 2008 году ВЭБ вложил 897 миллионов евро — выплаты по этому кредиту должны начаться летом нынешнего года.
ВЭБ намерен оценить готовность к производству чипов 130 нм (две тысячи пластин в месяц к концу 2017 года), необходимые вложения в дооснащения производства до уровня 90 нм и доведение выпуска до плановых показателей (15 тысяч пластин в месяц).
Также, судя по документации закупки, банк интересуют затраты и возможность использования существующей инфраструктуры при дооснащении производства до уровня 65 нм, — «Ангстрем-Т» попросил под это еще один кредит ВЭБ год назад, — или даже создание на «Ангстрем-Т» фабрики чипов 28 нм — именно такой проект по сообщению «Коммерсанта» предложил недавно для площадей «Ангстрем-Т» зеленоградский НИИМЭ (правда, при этом якобы предлагалось остановить производство чипов с топологией 110 нм у конкурента и демонтировать оборудование, а взамен создать к 2022 году новую фабрику 28 нм).
Просчитать перечисленные варианты ВЭБ предполагал достаточно дотошно, вплоть до представления по результатам аудита детального перечня требуемого оборудования, работ, лицензий, ограничений, оценки необходимости строительства новых производственных помещений и его стоимости.
Правда, по итогам рассмотрения заявок банк пока отказался от проведения конкурса. Но в пресс-службе ВЭБ сообщили, что отказ не повлияет на планы по работе с проектом «Ангстрем-Т».
В техзадании приведено краткое описание проекта: «Создание предприятия по контрактному производству полупроводниковых интегральных схем на основе CMOS технологий с 6-9-слойной системой межсоединений на базе медных и поликремневых слоев и минимальными проектными нормами 130-90 нм с возможностью перехода на топологию 65 нм на пластинах диаметром 200 мм. Модель бизнеса: Foundry, Smart Foundry». Описаны (в режиме Smart Foundry) технологические и производственные опции, услуги по обработке пластин, исследовательские и аналитические опции, научно-технические услуги.
Там же есть свежие данные о нынешнем состоянии проекта «Ангстрем-Т», информация о котором пока появляется достаточно скупо:
- завершены ПНР основных MEP-систем (4 очередь) (декабрь 2015);
- получено разрешение на ввод в эксплуатацию производственного корпуса АО «Ангстрем-Т» (июль 2016);
- завершены работы по переводу предприятия на постоянное электроснабжение от АГЭ (август 2016);
- завершено подключение технологического оборудования (Hook Up) пилотной линии этапов FEOL и BEOL (май 2016) На предприятии производятся работы по постановке и корректировке стандартных и базовых технологических процессов модулей этапов FEOL и BEOL пилотной линии (июнь 2017 — план);
- завершение интеграции техпроцессов модулей FEOL и BEOL (май 2017 — план);
- внедрение системы управления качеством (декабрь 2017 — план);
- выход предприятия на производство 2000 пластин в месяц на пилотной линии (декабрь 2017 — план).
Положение дел кратко прокомментировал зеленоградский эксперт на странице «Микроэлектроника России«: «Пока о готовности к производству речи нет. Выход на объем выпуска 2000 пластин ожидается в конце 2017 года».
ВЭБ планировал поставить перед аудиторами задачу проанализировать текущую систему управления проектом — в том числе квалификацию менеджмента. А также провести технический анализ: технологий производства, выбора поставщиков, технологических рисков, исполнения графика проекта, успешности аналогичных проектов, отсутствия в проекте устаревших технологий, расположения производства и логистики, текущей степени завершенности строительства (карта введенного/не введенного оборудования), физического состояния объектов, полноты и готовности установленного комплекта оборудования, обеспеченности проекта инфраструктурой и её готовности, целесообразности использования в производственном процессе 33 единиц оборудования (перечень прилагается) плюс оценить влияние его выбытия на выпуск.
Еще один пункт техзадания — оценка целесообразности расширения или дооснащения созданных мощностей в целях производства микросхем в корпусе.
Аудит предполагает получение заключения о готовности производства к выпуску чипов 90-130 нм и планируемом сроке запуска тестовых и коммерческих партий. Аудиторы проведут анализ возможных объёмов выпуска на имеющихся мощностях и увеличения его до 15 тысяч пластин в месяц (плановая мощность проекта), необходимого дооснащения для этого.
Также ВЭБу требуется оценка обоснованности инвестиций и его финансово-экономических параметров — а именно, финансовых моделей производства при выпуске 15 тысяч пластин в месяц (по проектной мощности) и 2 тысячи пластин в месяц (текущей мощности) — и определение размера предстоящих инвестиций в достижение проектной мощности производства.
Аудиторы должны оценить объемы производства, которые позволят фабрике достичь операционной окупаемости и погашать кредит ВЭБ при разных вариантах развития событий: при запуске и достижении плановых объемов производства микросхем 90-130 нм; при дооснащении производства и выпуске микросхем 65 нм; при создании на существующей инфраструктуре фабрики производства микросхем 28 нм. Также требовалось подсчитать возможные затраты на дооснащение производства до уровня 90 нм и до уровня 65 нм.
Отдельно планировали проанализировать влияние ограничений (видимо, подразумеваются санкции США, наложенные на «Ангстрем-Т») на реализацию проекта: на закупку оборудования и его обслуживание, поставки сырья и материалов.
Еще одна цель аудита — анализ возможности использования инфраструктуры и модернизации производства до уровня 65 нм, до уровня 28 нм и менее: по обоим вариантам аудиторы должны дать детальный перечень требуемого оборудования, работ, лицензий, ограничений; по второму — оценку необходимости строительства новых производственных помещений и его стоимости.
Вообще разработкой варианта постановки технологии 28 нм займутся внимательно — разработают карту размещения оборудования, работающего по технологии 130-90 нм, и оборудования, работающего по технологии 28 нм, в действующем производственном корпусе, а также планируемом производственном корпусе; перечень и рыночную стоимости замещаемого оборудования при переходе от 130-90 нм к 28 нм.
Последний пункт задания предписывал аудиторам «представить сравнительный анализ изменения себестоимости изготовления чипов топологии 90 нм и 28 нм на АО „Ангстрем-Т“, имея в виду соблюдение закона Мура».
ВЭБ провёл закупку в форме открытого запроса предложений — по правилам системы закупок, такой запрос не обязательно должен повлечь заключение контракта. Однако в документах ВЭБ к закупке указано, что после определения победителя и преддоговорных переговоров договор будет заключен в течение десяти рабочих дней. В итоге получилось еще интереснее — после рассмотрения заявок от четырех аудиторов Внешэкономбанк решил отказаться от проведения запроса предложений, такое право предусматривалось в конкурсной документации.
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