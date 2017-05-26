В мае Внешэкономбанк провёл открытый запрос предложений по аудиту зеленоградского завода «Ангстрем-Т». В задании для аудиторов описывается текущее состояние производства микросхем 130-90 нанометров на зеленоградской фабрике, в создание которой в 2008 году ВЭБ вложил 897 миллионов евро — выплаты по этому кредиту должны начаться летом нынешнего года.

ВЭБ намерен оценить готовность к производству чипов 130 нм (две тысячи пластин в месяц к концу 2017 года), необходимые вложения в дооснащения производства до уровня 90 нм и доведение выпуска до плановых показателей (15 тысяч пластин в месяц).

Также, судя по документации закупки, банк интересуют затраты и возможность использования существующей инфраструктуры при дооснащении производства до уровня 65 нм, — «Ангстрем-Т» попросил под это еще один кредит ВЭБ год назад, — или даже создание на «Ангстрем-Т» фабрики чипов 28 нм — именно такой проект по сообщению «Коммерсанта» предложил недавно для площадей «Ангстрем-Т» зеленоградский НИИМЭ (правда, при этом якобы предлагалось остановить производство чипов с топологией 110 нм у конкурента и демонтировать оборудование, а взамен создать к 2022 году новую фабрику 28 нм).

Просчитать перечисленные варианты ВЭБ предполагал достаточно дотошно, вплоть до представления по результатам аудита детального перечня требуемого оборудования, работ, лицензий, ограничений, оценки необходимости строительства новых производственных помещений и его стоимости.

Правда, по итогам рассмотрения заявок банк пока отказался от проведения конкурса. Но в пресс-службе ВЭБ сообщили, что отказ не повлияет на планы по работе с проектом «Ангстрем-Т».