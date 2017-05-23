Сейчас навесы, защищающие пассажиров от дождя, есть только надо платформами 2 и 4, где стоят «Ласточки». К началу июля обещают сделать навес на 6-й платформой, а в следующем году устроить «крышу» над платформами 8 и 10.
Об этом Zelenograd.ru сообщили в Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Монтаж навеса над 6-й платформой начнется в ближайшие дни. У платформ 8 и 10 останавливаются обычные электрички.
Начальник Ленинградского вокзала Надежда Анисимова хочет сделать навес над всей пригородной зоной — а это не только платформы, но и территория перед ними. Она рассказывала об этом в интервью изданию «Октябрьская магистраль».
В прошлом году пригородная зона изменилась: убрали стену между поездами дальнего следования и электричками, капитально отремонтировали три платформы, заменили асфальт брусчаткой, сделали павильон ожидания для пассажиров электричек — это помещение напротив 10-й платформы, в нем около двадцати кресел.
Навесов на станции Крюково в ближайшее время ожидать не стоит. С прошлого года ведутся проектно-изыскательские работы, но конкретных сроков в ОЖД не могут назвать и сейчас.
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