Об этом Zelenograd.ru сообщили в Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Монтаж навеса над 6-й платформой начнется в ближайшие дни. У платформ 8 и 10 останавливаются обычные электрички.

Начальник Ленинградского вокзала Надежда Анисимова хочет сделать навес над всей пригородной зоной — а это не только платформы, но и территория перед ними. Она рассказывала об этом в интервью изданию «Октябрьская магистраль».

В прошлом году пригородная зона изменилась: убрали стену между поездами дальнего следования и электричками, капитально отремонтировали три платформы, заменили асфальт брусчаткой, сделали павильон ожидания для пассажиров электричек — это помещение напротив 10-й платформы, в нем около двадцати кресел.



Навесов на станции Крюково в ближайшее время ожидать не стоит. С прошлого года ведутся проектно-изыскательские работы, но конкретных сроков в ОЖД не могут назвать и сейчас.