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Школьное озеро будут подпитывать очищенной речной водой вместо водопроводной 23.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Школьное озеро — декоративный непроточный водоем, и для поддержания уровня воды нужно периодически подпитывать его водой. Чтобы это происходило регулярно, устраивается система наполнения Школьного озера водой из протекающей в коллекторе реки Сходня.


#Зеленоград школьное озеро

Публикация от Василиса Циркунова (@vasya707kew)

Сейчас восстанавливают водообмен пруда — меняют систему слива и подпитки, делают водомерный узел, пояснили Zelenograd.ru в ГУП «Мосводосток» (это заказчик работ).

«Делают три камеры, — пояснил на встрече с жителями глава управы района Силино Александр Журба. — Первая на восточной части пруда, вторая на северной, третья возле очистных сооружений (очищающие речку Сходня, которая проходит в коллекторе по пляжной зоне). Камера в районе пляжной зоны — туда будут уходить вода со Школьного попадать в воду реку Сходня, проходить через очистные сооружения и входить обратно через восточную часть».

Очищенная вода Сходни будет использоваться для подпитки Школьного озера, а раньше водоем подпитывали водопроводной водой. «Как наc уверяет „Мосводосток“, это будет очень хорошо, — отметил Журба. — Поживем — увидим». Работы ведутся с прошлого года и должны были завершится к началу мая. Их стоимость — около 11 миллионов рублей.

Сейчас ведут земляные работы, прокладывают подпитывающий трубопровод, который подключат к очистному сооружению, делают канализационные колодцы, камеры, донный водосброс.

А в июне Школьное озеро обследуют водолазы — уберут мусор и лишнюю растительность. Это плановые работы, которые проходят каждый год. Водолазы должны обследовать дно, поднять оттуда затонувшие предметы и мусор, убрать лишние водоросли. Подрядчика определет только в начале июня, хотя купальный сезон должен открыться 1 июня. Впрочем, зачастую работы проводят до формального определения исполнителя.

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