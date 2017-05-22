Чего нет в генплане

Возведение нового жилья и социальных объектов, безусловно, «тянет» за собой развитие дорожной инфраструктуры. По свидетельству участников публичных слушаний, проблема отсутствия дорог вызвала нарекания жителей. Давно назрела необходимость строительства внутренней дороги Ржавки — Новые Ржавки. Но пока в генплане значится только реконструкция участка дороги от Ленинградского шоссе до Менделеево, строительство гаражей и СТО. Местные жители также предлагают построить дорогу Ржавки — Менделеево.

Значительное увеличение жилищного фонда и создание новых объектов социально-культурного назначения влечет за собой заметный рост нагрузки на инженерную инфраструктуру поселения. При обсуждении генплана жители Ржавок задавали отнюдь не праздные вопросы, например: «А воды нам хватит?».

В проекте говорится о запланированных «мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры местного значения, включающие строительство новых и реконструкцию существующих объектов». Это касается сетей инженерной инфраструктуры: водо-, тепло-, газо- и электроснабжения. Ничего не сказано про очистные сооружения, и это отметили участники обсуждения.

За счет строительства нового детского садика на 125 мест общее количество мест для дошкольников достигнет 494, что соответствует норме (минимум 35 мест на тысячу жителей). Для школьников тоже есть резерв — школа Ржавок рассчитана на 1000 мест, по данным генплана, и за счет запланированного в нём «уплотнения» она сможет принять 1023 ученика (норма 135 мест на тысячу жителей). Сейчас в Ржавской школе учатся около 350 детей, как сообщает школьный сайт.

А вот «ходить по докторам» новоселам и старожилам будет гораздо сложнее — в проекте не предусмотрено расширение поликлиники (200 посещений в смену) и больницы(46 мест). «Поликлиника — без изменений. (…) Жилфонд, подлежащий сносу, — 0 (до 2035 года включительно). Зато появится кладбище аж на 2,46 га», — комментирует генплан жительница посёлка.

Не запланированы и новые торговые точки, видимо, соседство с «Зеленопарком» снимает все вопросы.

Нет в проекте сведений о сроках строительства объектов социальной инфраструктуры. По строительным нормам и правилам Московской области строительство должно планироваться так, чтобы детский сад, досуговый центр и спортзал не пустовали, а начали работать тогда, когда новоселы начнут заселять первые дома.

Само публичное обсуждение генплана было достаточно поспешным. Жителей проинформировали через сайт администрации Ржавок накануне, а материалы проекта выложили они сами. Чтобы получить подробный проект, нужно ехать в Солнечногорск, а на подачу предложений и замечаний (в письменном виде) было отпущено всего семь дней — 18 мая обсуждение уже закончилось, как сообщили Zelenograd.ru в управлении архитектуры и градостроительства Московской области.