Новый детский сад, досуговый центр и спортзал, четыре новых жилых многоэтажки — всё это заложено в проекте нового генплана городского поселения Ржавки. Его публичное обсуждение прошло в школе посёлка и вызвало дискуссию в соцсетях. Помимо признания очевидных плюсов план развития посёлка вызвал вопросы у жителей: наиболее острые — по строительству дорог и инженерному обеспечению проекта.
Что предлагает новый генплан и чего в нём не хватает, разбирался корреспондент Zelenograd.ru Михаил Юрьев.
Нынешние Ржавки состоят из двух частей, которые связывает между собой только Ленинградское шоссе. Оно же отделяет Ржавки от территории Зеленограда. Посёлок Ржавки (бывший ВНИИПП) — в лесу за Ленинградкой, в нём пара десятков многоэтажных жилых домов, одна школа, один детский сад, больница, магазины и здание администрации, а вокруг — гаражи, огороды, птицефабрика, автобаза и консервный завод. Новые Ржавки — два микрорайона с частными домами за строительным рынком «Ржавки» и рядом с ТЦ «Зеленопарк».
По проекту генплана в «старых» Ржавках планируют возвести четыре новых 9-14-этажных дома общей площадью 71,3 тысяч квадратных метров. Население поселка при этом вырастет на 2550 человек — в полтора раза, сейчас в посёлке около 5000 жителей. Под строительство выделят 5,8 гектара земли за домом №16 — одной из поселковых девятиэтажек советской постройки, у остановки автобусов, идущих в Крюково и в Москву. Утверждённый проект планировки представлен «Первой строительной компанией».
После возведения новых домов 38 семей-очередников получат новое жилье, а обеспеченность жилплощадью жителей посёлка составит 34,4 кв.метра на человека. Как ни странно, этот показатель снизится — сейчас он составляет 37,5 кв.метра на человека.
Рядом с новыми домами и существующей застройкой предполагается возвести детский сад на 125 мест с финансированием строительства из внебюджетных средств. Неподалеку построят спортплощадку, под которую выделен 1 гектар.
В Новых Ржавках планируется построить физкультурно-спортивный комплекс площадью 500 кв.метров. И найти инвесторов на строительство досугового центра со зрительным залом на 600 мест и помещениями для культурно-массовой работы площадью 450 кв.метров. Здесь же разместится Школа искусств на 110 учеников.
У жителей старой части Ржавок это вызвало неудовольствие — внутренней дороги между Новыми Ржавками и «старыми» Ржавками нет, поэтому непонятно, как дети будут добираться, например, до Школы искусств. Впрочем, по той же причине оба детсада и в школа Ржавок малодоступны для семей из Новых Ржавок.
Строительство кладбища площадью 2,4 га между Ржавками и Новыми Ржавками также планируется из внебюджетных средств.
Появится предприятие общепита на 303 места. Запланировано, что две многодетные семьи получат земельные участки общей площадью в 1,2 га на территории Ржавок. Леса вокруг «старых» Ржавок, в том числе лес к северо-востоку от посёлка вместе с Васиным озером, собираются отнести к особо-охраняемым природным территориям, в том числе к государственному природному заказнику «Лесные озёра у посёлка Ржавки».
Авторы проекта понимают, что в связи с увеличением населения в поселке возникнет дефицит рабочих мест — сейчас их около тысячи на 3,1 тысячи трудоспособных жителей. Новые социальные объекты потребуют некоторое количество специалистов (около 200), но это проблему не решит. Тем более, что уже сегодня более тысячи жителей Ржавок работают вне поселения. В проекте генплана высказывается надежда на предоставление работы нуждающимся в соседних поселениях — Пешковское и Луневское.
Тема «трудовой миграции» вызвала острое обсуждение в соцсетях: «Рост маятниковой миграции на 76%. Обеспеченность рабочими местами — 5%. То есть планируется увеличение населения только за счет работающего вне поселка. Что-то по утрам слишком свободные автобусы из поселка — забьем-ка их плотнее в 1,7 раза!» — иронизирует один из жителей Ржавок.
Всё строительство запланировано внутри городского поселения. Генплан рассчитан на два периода — первая очередь до 2022 года, расчетный срок — 2035 года. Все приведенные сведения касаются первой очереди.
Возведение нового жилья и социальных объектов, безусловно, «тянет» за собой развитие дорожной инфраструктуры. По свидетельству участников публичных слушаний, проблема отсутствия дорог вызвала нарекания жителей. Давно назрела необходимость строительства внутренней дороги Ржавки — Новые Ржавки. Но пока в генплане значится только реконструкция участка дороги от Ленинградского шоссе до Менделеево, строительство гаражей и СТО. Местные жители также предлагают построить дорогу Ржавки — Менделеево.
Значительное увеличение жилищного фонда и создание новых объектов социально-культурного назначения влечет за собой заметный рост нагрузки на инженерную инфраструктуру поселения. При обсуждении генплана жители Ржавок задавали отнюдь не праздные вопросы, например: «А воды нам хватит?».
В проекте говорится о запланированных «мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры местного значения, включающие строительство новых и реконструкцию существующих объектов». Это касается сетей инженерной инфраструктуры: водо-, тепло-, газо- и электроснабжения. Ничего не сказано про очистные сооружения, и это отметили участники обсуждения.
За счет строительства нового детского садика на 125 мест общее количество мест для дошкольников достигнет 494, что соответствует норме (минимум 35 мест на тысячу жителей). Для школьников тоже есть резерв — школа Ржавок рассчитана на 1000 мест, по данным генплана, и за счет запланированного в нём «уплотнения» она сможет принять 1023 ученика (норма 135 мест на тысячу жителей). Сейчас в Ржавской школе учатся около 350 детей, как сообщает школьный сайт.
А вот «ходить по докторам» новоселам и старожилам будет гораздо сложнее — в проекте не предусмотрено расширение поликлиники (200 посещений в смену) и больницы(46 мест). «Поликлиника — без изменений. (…) Жилфонд, подлежащий сносу, — 0 (до 2035 года включительно). Зато появится кладбище аж на 2,46 га», — комментирует генплан жительница посёлка.
Не запланированы и новые торговые точки, видимо, соседство с «Зеленопарком» снимает все вопросы.
Нет в проекте сведений о сроках строительства объектов социальной инфраструктуры. По строительным нормам и правилам Московской области строительство должно планироваться так, чтобы детский сад, досуговый центр и спортзал не пустовали, а начали работать тогда, когда новоселы начнут заселять первые дома.
Само публичное обсуждение генплана было достаточно поспешным. Жителей проинформировали через сайт администрации Ржавок накануне, а материалы проекта выложили они сами. Чтобы получить подробный проект, нужно ехать в Солнечногорск, а на подачу предложений и замечаний (в письменном виде) было отпущено всего семь дней — 18 мая обсуждение уже закончилось, как сообщили Zelenograd.ru в управлении архитектуры и градостроительства Московской области.
Современный посёлок Ржавки, один из ближайших «соседей» Зеленограда, известен также как ВНИИПП — в 1964 году здесь разместился НИИ птицеперерабатывающей промышленности. Это способствовало развитию территории, а поселок стал называться по имени института: появился лабораторный корпус, механический и птицеперерабатывающий заводы, производственно-экспериментальная птицефабрика.
В 1997 году была зарегистрирована деревня Новые Ржавки, и поселок ВНИИПП был переименован в Ржавки. В 2004 году оба населенных пункта объединили в единое городское поселение общей площадью в 730 га. Демографическая динамика в течение 2011-2015 годов была положительной, но в 2016 население уменьшилось, и, по последним данным, составляет 4996 человек.
Первые упоминания о деревни Ржавки относятся к XVI веку. В XIX веке здесь открылось Земское училище и была построена больница.
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